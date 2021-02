Delfzijl krijgt 'zeemanscafé' in de haven: 'Dat missen we hier nog'

'In heel Nederland en daarbuiten zie je dat er een café in de haven is, en dat missen we hier in Delfzijl', zegt Heuvelman.

In thema van scheepvaart

Het café is vooral bedoeld voor werknemers die actief zijn in de scheepvaart. In de haven komen zeelieden uit binnen- en buitenland. De Delfzijlster ondernemer hoopt dat zij elkaar daar na werktijd opzoeken en een drankje drinken. De sfeer wordt volgens Heuvelman anders dan in het naastgelegen hotel en restaurant De Boegschroef:

'Het wordt een bruin café met een knipoog naar de maritieme sector. We hebben hier in Delfzijl een paar grote scheepvaartkantoren. Die werknemers willen ook even uitblazen na een drukke werkdag', zegt Heuvelman, tevens voormalig VVD-raadslid in Delfzijl.

Kantoren maken plaats voor het café (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Komst theater

Nog een andere reden: vanwege de sloop en nieuwbouw van theater De Molenberg wijkt het cultuurcentrum voor minstens twee jaar uit naar de Eemsdeltahal, voorheen de Evenementenhal. Daardoor ontstaat er meer reuring in de haven van Delfzijl, waardoor de ondernemer er kansen ziet.

'Wij willen dat iedereen zich er thuis voelt en dat het gezellig wordt. Dat we met z'n allen zingen: 'Daar in dat kleine café in de haven', zegt Heuvelman.

Hij benadrukt dat het geen zeemanshuis wordt, dat vaak gekoppeld is aan een kerk. In grote havens - waaronder de Eemshaven - staat zo'n Seafarers Mission, waar zeelieden wat kunnen drinken, contact kunnen maken met het thuisfront en kunnen praten met een pastoor.

In juni open

De start van een café in deze tijd is opvallend. Door het coronavirus is de horeca op dit moment alleen geopend voor afhaal. De verbouwing begint binnenkort. Als de maatregelen rond het coronavirus het toelaten, moet het café in juni de deuren openen.

Een ontwerp van het interieur van de kroeg