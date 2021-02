UMCG overspoeld met dreigtelefoontjes na bericht dwangopname coronapatiënten (update 17.15 uur)

Medewerkers van het UMCG hebben te maken gekregen met een hausse van telefoonterreur. Aanleiding is het bericht dat revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren - onderdeel van het UMCG - is aangewezen voor de dwangverpleging van coronapatiënten die weigeren in quarantaine te gaan.

Dit regeringsbesluit werd woensdag bekendgemaakt en dat zorgde meteen voor veel ophef op social media.

Toespraken van Hitler afgespeeld

Tegenstanders van het coronabeleid van het kabinet kwamen in het geweer. Termen als 'deporteren' en 'concentratiekamp' werden over de telefoon niet geschuwd, zegt woordvoerder Joost Wessels. 'Mensen riepen ook termen als 'Sieg Heil', 'NSB'er' en 'landverrader'. Ook werden er fragmenten van toespraken van Hitler afgespeeld over de telefoon.'

Uitgescholden en bedreigd

Deze golf van verontwaardiging blijkt dus niet beperkt tot het internet. De telefonistes van het UMCG kregen een golf aan scheldpartijen en bedreigingen over zich heen. Ook andere medewerkers kregen hiermee te maken, nadat de bellers de hand hadden gelegd op telefoonlijsten.

Het aantal telefoontjes is intussen niet meer te tellen, zegt UMCG-woordvoerder Joost Wessels. 'Het begon gisteren na een oproep op social media om het UMCG te bellen en personeel uit te schelden. Er waren momenten dat alle zes lijnen bezet waren. Sommigen belden meerdere keren. Eén beller al zeker tussen de 15 en 20 keer. Vandaag neemt het gelukkig wat af, want we willen bereikbaar blijven.'

Een afgevaardigde van de Raad van Bestuur heeft het personeel van de telefooncentrale een hart onder de riem gestoken, vertelt Wessels. 'Ze hebben steun van iedereen in het UMCG.'

Over welk bericht zijn de bellers zo boos?

De bellers baseren zich op een bericht in de Staatscourant van dinsdag, dat door verschillende media werd overgenomen. In het bericht staat: 'Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie.' Het UMCG voegde daar woensdag aan toe dat het om een laatste redmiddel gaat: 'Dat kan worden ingezet met als doel om de maatschappij te beschermen.'



Om een maatregel tot gedwongen isolatie kan alleen worden verzocht door de voorzitter van een van de 25 veiligheidsregio's in het land, na een advies van de GGD. Dat gebeurt op grond van een artikel in de Wet publieke gezondheid. Een rechter moet zich er vervolgens nog over uitspreken.



UMCG werd verrast door bekendmaking

De publicatie in de Staatscourant kwam dinsdag ook voor het UMCG uit de lucht vallen. Het UMCG was al langer over dit plan in gesprek, maar werd uiteindelijk verrast door de bekendmaking van het ministerie, zegt woordvoerder Joost Wessels.



‘De communicatie tussen het ministerie en het UMCG had misschien wat beter gekund’, zegt een woordvoerder van het ministerie. ‘Maar ze hadden kunnen weten dat dit eraan zat te komen. Er is vooraf overleg geweest tussen VWS en het UMCG. Vervolgens is het plan voorgelegd aan de minister en die heeft toestemming gegeven. Toen hebben wij gezegd dat het besluit binnen een paar dagen in de Staatscourant zou worden gepubliceerd’.

Telefonistes aangeslagen door bedreigingen

De bellers zijn volgens Wessels 'intimiderend van toon'. 'Er wordt op de persoon gespeeld. Dat is buitengewoon vervelend. De betrokken personen zijn zeer aangedaan. Ze proberen hun werk zo goed mogelijk te doen, en dan krijgen dit over zich heen. Een van hen kon er niet meer tegen en is vanochtend naar huis gegaan.'

Het UMCG beraadt zich nog op stappen. Aangifte bij de politie wordt niet uitgesloten. Wessels: 'We laten het er zeker niet bij zitten.'

Het bericht is aangevuld met een reactie van het ministerie van VWS.

Lees ook:

- Gedwongen isolatie coronapatiënt mogelijk in UMCG Beatrixoord