Zes jaar cel en tien jaar rijontzegging geëist voor doodrijden fietser Spijk

De 26-jarige man uit Zijldijk die wordt verdacht van het doodrijden van een 48-jarige fietser is eerder veroordeeld voor verkeersfeiten. Hij had op het moment van het ongeluk geen rijbewijs.

Eigenlijk wil de officier van justitie het liefst dat de man onderzocht wordt door een psychiater, omdat de verdachte complexe psychiatrische problemen heeft en zorgt mijdt.

Hij heeft eerder terecht gestaan voor verkeersdelicten. Op het moment van aanhouden was de verdachte zijn rijbewijs kwijt. Dat was vanwege een eerdere overtreding ingenomen. Daarom eist het OM zes jaar cel en tien jaar, het maximum aantal jaar, rijontzegging.

Psychiater moet zich over zaak buigen

Het OM acht poging tot doodslag bewezen. Een psychiater moet volgens de officier van justitie besluiten wat de beste behandeling voor de 26-jarige Remco K. uit Zijldijk is. Misschien, zo oppert de officier, is dat wel tbs met voorwaarden.

De nacht voor het ongeval heeft K. niet geslapen maar speed gebruikt. Hij had op dat moment ruzie met iedereen en stapte in de auto om een stukje te rijden. Hij was boos op de hele wereld en reed jakkerend en opgefokt over de wegen in Noord-Oost Groningen.

Dollemansrit

Op de Lage Trijnweg fietst Freerk Bijmolt voor hem. ‘Hij ging ineens naar links en ik schrok daarvan’, zegt K. Hij probeert niet te remmen, maar rijdt Bijmolt vol achterop zijn fiets aan. Het slachtoffer wordt gelanceerd en belandt via de voorruit en het dak in de greppel naast de weg. Hij is op slag dood. Zijn boodschappen die in de fietstas zaten, liggen verspreid over de weg.

K. stopt niet. Integendeel: zijn dollemansrit gaat door naar Uithuizermeeden. Daar probeert hij, in een inmiddels zwaar beschadigde auto, een bus die bij een halte staat rechts in te halen. Dat mislukt, want er staat een prullenbak en een buspaal in de weg. ‘Ik wilde gewoon naar huis’, zegt K., die volgens hulpverleners zwakbegaafd is en moeite heeft de gevolgen van destructief gedrag te overzien.

'Je hebt hem als oud vuil achtergelaten'

Eenmaal thuis komt het besef wat hij gedaan heeft. Hij belt de politie om zichzelf aan te geven. Hij kende Freerk niet, wat wel gesuggereerd werd na het ongeluk. Voor Freerks broer maakt dat niet uit. ‘Je hebt hem als een stuk oud vuil achtergelaten. Voor mij heb jij mijn broer vermoord.’

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

