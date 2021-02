Koude nachten op komst, spanning stijgt bij ijsverenigingen

Want ijsbanen mogen open als dat kan volgens de regels. Dat houdt in: de kantines moeten gesloten blijven, kraampjes bij het ijs zijn niet toegestaan en de anderhalve meter regel moet worden nageleefd.

Spanning stijgt

IJskoude nachten en temperaturen die overdag niet boven het vriespunt uitkomen. Het zijn de ideale ingrediënten voor ijsverenigingen. ‘Het is altijd weer spannend’, zegt Martin Geerdsema van ijsvereniging De Punt in Drieborg. Daar is donderdag begonnen met het vol laten lopen van de baan.

En dat brengt spanning met zich mee, want de baan is lek. ‘Het water loopt weg. Wij gaan er zoveel mogelijk water in zetten en dan hopen dat het zaterdagavond vol is en dicht vriest.’ Aan de inzet zal het in elk geval niet liggen in Drieborg: ‘Vaak staan wij er ‘s nachts bij te kijken of alles goed gaat.’

Gedreven verenigingen

Durandus Takens van ijsvereniging Eigen Kracht in Midwolda staat te popelen. ‘Vanuit mijn keukenraam kijk ik op de ijsbaan. Ik zie water en een laagje ijs.’ Takens houdt de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. ‘Ik kijk bijvoorbeeld naar de temperaturen in Moskou en in Praag, dan weet ik wat wij ongeveer kunnen verwachten.’

De spanning is ook voelbaar bij Sietse Dijk van ijsvereniging Heiligerlee. ‘De ijsbaan is gewoon goed. Het water staat er al op, het hoeft alleen maar dicht te vriezen. Als dat eenmaal het geval is, gaan drie mannen van het bestuur het ijs op. ‘Als het ijs die drie mannen houdt, dan houdt het de rest ook.’

Wat dat zegt over de drie mannen? Dijk, met een harde lach: ‘Nou, laten we maar zeggen dat ze een goed leven hebben, haha!’

Angst voor sneeuw

De lage temperaturen kunnen voor een mooie laag ijs zorgen, maar er kan nog een spelbreker komen: sneeuw. Dijk legt uit: ‘Sneeuw werkt als een soort deken. Als dat over de ijslaag heen ligt, vriest het niet snel aan. Dan krijg je bijvoorbeeld luchtbellen en hoogteverschillen.’

Takens vult hem aan: ‘Het probleem is dat je vervolgens de baan niet sneeuwvrij kunt maken. Want ja, als het ijslaagje onder de sneeuw te dun is, dan zak je er doorheen.’

Veel geregel

Er is spanning voor de temperaturen, de eventuele sneeuw en dan heb je natuurlijk ook nog het coronavirus. Want ook dat brengt het nodige met zich mee.

Geerdsema: ‘Je doet dit allemaal voor het dorp, maar de sfeer zal anders zijn. Je moet rekening houden met de regels en de maatregelen die gelden.’ Ook Dijk snapt de maatregelen, maar baalt stiekem toch: ‘Normaal heb je de dames die chocolademelk maken voor de kinderen en zit de hele kantine vol met mensen. Die gezelligheid missen wij sowieso.’

Takens werpt nog een laatste blik op de ijsbaan die vanuit zijn woning te zien is. ‘Ik zeg maar zo: tegen het weer kun je niet vechten. Dus wij wachten het af. Maar wij zijn voorbereid. Het bestuur is zo ervaren, iedereen kent zijn taak. Dus met of zonder maatregelen, wij gaan ervoor zorgen dat hier heerlijk geschaatst kan worden. Wij hebben alleen een behoorlijke laag ijs nodig. En sneeuw? Dat mag wat ons betreft wel even weg blijven.’

