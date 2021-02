Netwerk gestart voor jonge ondernemers in Eemsdelta: 'Juist nu elkaar helpen'

Met het pas opgerichte netwerk willen ze ondernemers jonger dan dertig jaar met elkaar in contact brengen en waar nodig helpen.

Nieuwe banen

'Veel jongeren vertrekken naar de stad Groningen, omdat ze daar meer kansen zien', zegt de in Delfzijl wonende Joustra, tevens raadslid namens het CDA in Eemsdelta. Hij vindt het belangrijk dat zich juist nu meer ondernemers zich vestigen in de regio. 'Iedere uitbreiding is tenslotte een nieuwe werkgever.'

Eén van de aangesloten ondernemers is de 23-jarige Batoel Hassan van de Krullenclub in Delfzijl. Dat is niet zomaar een kapper. Hassan heeft zich gespecialiseerd in het knippen en behandelen van mensen met krullend haar en daar blijkt veel vraag naar te zijn.

'Mijn klanten komen uit het hele land. Amsterdam, Brabant en sommigen zelfs uit België', zegt ze. 'Ik had wel naar Groningen gekund, maar de huur is daar een stuk duurder en de klanten komen toch wel.' Dat ze ook buiten Groningen bekend is, blijkt wel uit haar Instagram-pagina. Ze heeft meer dan 11.000 volgers.

Onlangs uitgebreid

Enkele jaren geleden begon ze zelfstandig op haar zolderkamer. Na drie jaar aan het Zwet in Appingedam te hebben gezeten, is ze naar een groter pand gegaan centrum van Delfzijl en heeft ze drie werknemers in dienst. Nu het knippen stil ligt, focust ze zich op haar webshop en houdt ze online contact met klanten.

Hassan is vooral bij het netwerk gekomen om in de regio gehoord te worden als jonge ondernemer: 'Het is heel lastig om iets voor jezelf te beginnen. Als je zo'n groepje hebt, kun je met elkaar sparren, vergaderen, leuke dingen organiseren en word je gezien in de regio.'

Het bestaat op dit moment uit een kleine tien ondernemers, waaronder een verhuisbedrijf, een tuiniersbedrijf en een kapper. Volgens Joustra is de vraag naar zo'n netwerk door de coronapandemie meer gegroeid: 'We leven in onzekere tijden. Ondernemers mogen nog niet fysiek verkopen en we hebben te maken met een avondklok. Juist nu is het belangrijk om elkaar te helpen of om te leren van andere ondernemers.'

Joustra wil de ondernemers er ook bewust van maken dat ze niet elkaars concurrent hoeven te zijn als ze in dezelfde branche zitten: 'Je kunt de onderlinge overeenkomsten ook gaan benutten, bijvoorbeeld door de inkoop samen te regelen.'

Andere mindset

Hassan is blij om inmiddels een aantal mede-ondernemers ontmoet te hebben: 'Jongeren hebben een hele andere denkwijze dan iemand boven de veertig en vijftig en langer in het vak zit. Het is wel zo lekker als je een leeftijdsgenoot hebt waar je mee kan praten over bepaalde dingen in je bedrijf en jou kan helpen. Dat je bij elkaar past qua hoe je denkt.'

Het netwerk is op dit moment alleen nog online actief. Als de maatregelen rondom het coronavirus het toelaten, hoopt Joustra de jonge ondernemers snel met elkaar in contact te brengen met activiteiten.