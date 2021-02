Wereldkankerdag: 'Waarom eerst mijn vader en nu mijn moeder?'

'Het is een meedogenloze ziekte'

Ieder jaar op 4 februari wordt er stilgestaan bij kanker op Wereldkankerdag. Ook Arthur Kamminga staat vandaag extra stil bij de ziekte waaraan zijn vader is overleden.

Vorig jaar kreeg zijn vader in februari de diagnose darmkanker. Nu is er bij zijn moeder borstkanker geconstateerd. 'Je begrijpt het niet', vertelt Kamminga. 'Waarom moet ons dit overkomen? Waarom eerst mijn vader en nu mijn moeder?'

Op Twitter laat hij vandaag weten: 'Het is soms niet te verkroppen dat we nog niet weten waardoor kanker veroorzaakt wordt, waarom het groeit, waarom de ene persoon wel en de andere niet. We zien het gebeuren maar snappen het niet.'

Meedogenlozen ziekte

Arthur is dit jaar wederom veelvuldig in het ziekenhuis voor de chemotherapie van zijn moeder. 'Kanker is een meedogenloze ziekte, het kan van het ene op het andere moment toeslaan', vertelt hij.

Het is goed dat er een Wereldkankerdag is volgens Kamminga. 'Het raakt zoveel mensen het is goed om daar bewust van te zijn en dat er onderzoek naar gedaan wordt.'