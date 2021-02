Wethouders Hamster en Schollema beste bestuurders van Nederland

Voor de verkiezing in de verschillende categoriën werden in totaal 12.000 stemmen uitgebracht. De kandidaten waren genomineerd door alle lokale bestuurders, politici, griffiers en secretarissen in Nederland. Het rapport over Hamster is lovend: 'Wethouder Johan Hamster is een deskundige en toegankelijke bestuurder. Hij wordt geprezen om de wijze waarop hij samenwerkt in de regio en zich inzet voor kansarmen in de samenleving. Zijn inzet als bestuurder van sociaal werkbedrijf Wedeka wordt hierbij als illustrerend gezien.' Zelf vindt Hamster zijn uitverkiezing een 'ernstige verrassing'. Hij wist bestuurders te verslaan die een veel grotere achterban hebben, zoals bijvoorbeeld uit Brabant. 'Ik ben vooral gesteund door mensen die de boodschap aan Den Haag kracht willen bijzetten dat Stadskanaal meer financiële steun moet krijgen.'

Terechte erkenning van 'eigen kweek'

Het is de 13e keer dat de verkiezing Beste Bestuurder wordt gehouden. Hamster is in prominent gezelschap als het gaat om de winnaars. In 2019 was de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de Beste Bestuurder. Hamster werd dan ook bij het online gehouden uitverkiezingsevenement door Aboutaleb als winnaar aangekondigd. Op het provinciehuis en het gemeentehuis van Stadskanaal is Hamsters uitverkiezing met blijdschap ontvangen. Commissaris van de Koning René Paas: ‘Ik ziet het als een terechte nationale erkenning voor een sterke en benaderbare lokale bestuurder. Johan is bovendien ‘eigen kweek’ van Stadskanaal. En daarmee ook de trots van Groningen.’ Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal: ‘Fantastisch nieuws natuurlijk. En helemaal terecht. Ik ben apetrots op Johan. En het is een mooie opsteker voor ons in Stadskanaal.’

Nóg een winnaar: Bé Schollema

Onze provincie heeft bij het evenement van Binnenlands Bestuur nóg een winnaar in huis: oud-wethouder Bé Schollema van Loppersum. Hij is de Beste Bestuurder van 2020 van een kleine gemeente. Door stemmers werd hij omschreven als 'betrokken en toegankelijk. Hij neemt de tijd voor je en zet zich 100 procent in voor de gemeente Loppersum.' Schollema is nu geen wethouder meer omdat Loppersum is opgegaan in Eemsdelta en zijn partij de PvdA niet in het nieuwe college kwam. Hij kan overigens een nieuwe gooi naar de titel doen als hij wethouder in Pekela wordt. Zijn partij daar draagt hem voor om dat per 3 maart te worden.

