Kees van de Veen wint Zilveren Camera: 'Serie blijft op het netvlies staan' (update)

Fotograaf Kees van de Veen uit Haren heeft de Zilveren Camera gewonnen voor zijn serie foto's over de 73-jarige Piet Franssen, die met corona in het ziekenhuis belandt en uiteindelijk overlijdt. 'Het verdriet dat we kennen uit de wekelijkse cijfers is hier persoonlijk gemaakt', oordeelt de jury van de prestigieuze fotoprijs.

Van de Veen legde dit voorjaar de laatste weken van de Limburgse patiënt vast in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. In het juryrapport staat te lezen: 'Fotograaf Kees van de Veen heeft dit integer en intiem gefotografeerd. Het is een mooie, veel omvattende serie waarvan de beelden over jaren nog op ons netvlies staan.'

'Ik ben geïnteresseerd in echte verhalen van echte mensen, gefotografeerd met respect en eerbied', zegt de winnaar zelf over de foto's die hij maakt.

'Een beetje te vergelijken met een Oscar'

'Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt, maar niet gedacht. Het is de hoogste prijs die je kan winnen in ons land, een beetje te vergelijken met een Oscar', zegt Van de Veen vrijdagochtend op Radio Noord.

Bekijk de fotoserie

De winnende fotoserie is te bekijken op de website van Stichting De Zilveren Camera.

'Het is een vrij indringende reportage van een meneer die uiteindelijk overlijdt. Het was heel bijzonder dat ik van de familie zo dichtbij mocht komen. Ik heb geprobeerd een gezicht bij de cijfers te plaatsen, want het gaat om echte mensen.'

Ook waardering van de familie

Al geeft de winst van de Zilveren Camera Van de Veen ook een beetje een dubbel gevoel, gezien de verdrietige situatie die hij vastlegde. Hij sprak na de winst kort met de familie van de overleden Piet Franssen. 'Ze waren blij met de foto's en de manier waarop ik het heb gefotografeerd. Ik moet ook wel ingetogen reageren, maar ben blij met de waardering voor mijn werk. Al zou het natuurlijk mooier zijn om een serie te maken van een feest omdat de FC landskampioen is geworden.'

Wie is Kees van de Veen?

Van de Veen won twaalf jaar geleden de prijs voor jong talent tijdens de uitreiking van de Zilveren Camera. In 2013 en 2014 viel hij eveneens in de prijzen met een fotoserie van respectievelijk Festival Hongerige Wolf en de laatste wedstrijd van SC Veendam in stadion de Langeleegte. Hij fotografeert freelance voor diverse landelijke en regionale media.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Kees van de Veen.

