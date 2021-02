Heb je de overvliegende ganzen ook gehoord? 'Ze zijn een beetje van slag'

'Tot ik in slaap viel hoorde ik ze overkomen, zo mooi!', zegt de Groningse bioloog. 'Nederland is heel erg in trek bij heel veel ganzen. Vroeger was dat wel anders, maar nu hebben we eiwitrijk turbogras van de intensieve landbouw te bieden. En veel water om op te slapen, dat doen ze graag.'

Kolganzen, waar er zo'n 800.000 van zijn in Nederland

Volgens Dijksterhuis waren het kolganzen, samen met de grauwe gans en de brandgans de meest voorkomende soorten in Nederland.

'Normaal gesproken zijn er zo'n 800.000 kolganzen in Nederland, overdag grazen ze vooral op grasland. En 's nachts willen ze slapen. Ze vliegen elke dag heen en weer. Dat heet slaaptrek en dat doen ze sowieso. Maar nu zijn er wel extra veel op de vleugel, want het is een week koud geweest en nu is het weer wat warmer. Er komen ook heel veel binnen uit het oosten, waar het nu koud is. De ganzen vliegen ook een beetje mee met de koudegrens. En die koude lucht krijgen we binnenkort ook weer hier.'

Communiceren in het donker

'Het is niet dat ze nu meer lawaai maken, maar het is vooral de massa', zegt Dijksterhuis. 'Ze vliegen in het donker en kunnen elkaar niet goed zien. Al kunnen vogels veel beter zien dan mensen. Ze houden contact door te gakken.'