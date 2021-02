Zoutdepots aangevuld: 'Ik denk dat we goed voorbereid zijn'

Het zout wordt verdeeld over drie depots. Elk krijgt 300 ton zout extra in opslag.

Vrachtwagens

De vrachtwagens rijden vrijdag af en aan in Nieuwe Pekela, waar een van de depots staat. 'We hebben de eerste twee vrachtwagens net gehad, er komen er nog vijf aan', vertelt Jos Wortelboer.

Er ligt dan in totaal ongeveer 500 ton zout in Nieuwe Pekela. Vrijdag en zaterdag wordt een planning voor het strooien gemaakt. 'Er wordt sneeuw verwacht, dus we moeten goed voorbereid zijn', legt Tammo Meijer uit.

Strooiers

Zo worden de kiepwagens nog even getest. 'Het wordt wel hectisch morgen', denkt Wortelboer. 'We hebben 8, 9 vrachtwagens. Daar moeten vegers op gezet worden, de strooiers moeten erop. En dan hebben we ook nog kleine wagens voor op de fietspaden.'

De zoutvoorraad in Nieuwe Pekela (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Hij verwacht dat de eerste wagens zaterdagmiddag al op pad gaan. Meijer: 'Wij worden gebeld door een operator, die houdt het weer voor ons in de gaten. En als het erger wordt, dan schalen we op. Dan komen er schuivers bij en maken we de routes korter zodat we overal sneller zijn.'

Al met al drukke tijden voor Meijer en Wortelboer. 'Het is en blijft het weer, dus het kan zo weer veranderen. Maar ik denk dat we goed voorbereid zijn.'

