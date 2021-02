NCG verwacht dit jaar 1500 huizen op te leveren: 'We krijgen versterking op de rit'

In Ten Boer wordt gewerkt aan de bouw van bevingsbestendige huizen (Foto: Brigitte Blaauw / Make it Blue)

Het contrast met afgelopen jaar is behoorlijk. Ook toen waren ze bij de NCG vol vertrouwen, maar het jaar begon niet bepaald voortvarend met slechts elf opgeleverde huizen in het complete eerste kwartaal. In 2020 zijn uiteindelijk wel in totaal 587 huizen opgeleverd.

Stijgende lijn vasthouden

Los van het aantal opgeleverde huizen, wordt er op dit moment op 512 adressen daadwerkelijk gebouwd en bij 791 adressen is de bouw in voorbereiding. Zo'n 9000 adressen zitten momenteel in de planvorming.

'Hierin is een stijgende lijn te zien', schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) aan de Tweede Kamer. 'Het is zaak om deze lijn nu door te zetten. Samengevat geven alle cijfers van 2020 een positief resultaat ten opzichte van een jaar geleden en staat een groot aantal adressen aan de vooravond van de versterking.'

Op de rit

Bij de NCG zijn ze ook positief over 2021. Eerder zei directeur Peter Spijkerman al dat dit het jaar wordt waarin het moet gebeuren. Op de reactie dat die boodschap in Groningen al vaker is verkondigd, antwoordde Spijkerman: 'Maar van mij nog nooit.'

Nu schrijft hij in een overzicht over het afgelopen jaar: 'Op basis van de resultaten trekken we de conclusie dat we het versterkingstraject nu op de rit krijgen. We realiseren ons dat het voor de bewoners in het aardbevingsgebied lang niet snel genoeg gaat. En dat we enorm ons best moeten blijven doen om iedereen zo snel mogelijk in een veilig huis te laten wonen. De resultaten geven ons echter ook vertrouwen in de toekomst.'

Twee keer zoveel wisselwoningen

Een belangrijke onderdeel voor het opschroeven van het tempo van de versterking, is het hebben van voldoende wisselwoningen. Wanneer een woning gesloopt en weer opnieuw opgebouwd wordt, dan krijgen de bewoners tijdelijk onderdak in zo'n wisselwoning. Ook als er alleen sprake is van versterking kunnen de bewoners lang niet altijd thuis blijven wonen.

Op dit moment zijn er ongeveer 300 wisselwoningen in gebruik, laat de NCG weten. Meer dan 300 andere wisselwoningen zijn in aanbouw en worden binnenkort geplaatst. Indien nodig, zijn er bij leverancier Jan Snel zijn nog eens 385 nieuwe wisselwoningen beschikbaar. Het totaal kan daarmee op meer dan duizend komen, waardoor dat in ieder geval geen bottleneck meer hoeft te vormen.

Directeur Peter Spijkerman van de NCG is tevreden over de aantallen. 'Deze extra tijdelijke woningen zijn weer een mooie stap in de goede richting', zegt hij. 'We hebben straks een groot aantal wisselwoningen om bewoners te huisvesten tijdens de versterkingswerkzaamheden. En dat heeft een positief effect op de snelheid van de versterkingstrajecten.'

Budget opkoopregeling gehalveerd

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Ollongren ook nog dat het budget voor de opkoopregeling wordt gehalveerd. De opkoopregeling bestaat sinds 2016 en is bedoeld voor huizen in het aardbevingsgebied die langdurig te koop staan en maar niet verkocht worden.

Afgelopen jaar was er tweemaal tien miljoen euro beschikbaar voor de regeling, maar omdat het aantal aanvragen achterbleef wordt er dit jaar met twee aanvraagrondes van vijf miljoen euro gewerkt. Tot vorig jaar was er overigens maar één aanvraagronde per jaar met een budget van tien miljoen euro. Het budget is daarmee dus terug op het niveau van voor 2020.

Ollongren: 'Bij de uitvoering houd ik uiteraard vinger aan de pols om – als het aantal aanvragen fors toeneemt – te bekijken of het beschikbare budget moet worden opgehoogd.'

