Nune (9): 'Beste koning, help ons alsjeblieft'

Nune en haar 6-jarige broertje Davit worden samen met hun ouders het land uitgezet, zo heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaald. Naar Armenië, het land waar de vader en moeder van de twee kinderen in 2011 vandaan vluchtten. Ze kwamen in Groningen terecht, Nune en Davit zijn beiden in Nederland geboren. Ze zijn nog nooit in het land van hun ouders geweest.

Buikpijn van de spanning

'Plotseling hoorde ik dat ik weg moet uit Nederland. Daardoor ben ik heel erg verdrietig en ik heb heel veel spanning en buikpijn', schrijft Nune onder meer.

Nune leest haar brief voor:

Petitie opgestart

Het echtpaar Westra uit de stad Groningen startte vorige week een petitie in de hoop de beleidsbepalers in Den Haag er van te overtuigen dat het gezin toch in Nederland mag blijven. Die petitie was vrijdag om 11:45 uur door 5504 mensen ondertekend.

Een advocaat heeft bij de rechter beroep aangetekend tegen de uitzetting. Naar verwachting zal het nog wel een aantal maanden duren voordat het beroep wordt behandeld.

