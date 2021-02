Gudde hoopt dat de KNVB snel beslist over doorgaan wedstrijd

Het is nog maar de vraag of de wedstrijd FC Groningen – Feyenoord komende zondag doorgang kan vinden met de verwachte weersvoorspellingen. ‘Het zou fijn zijn als we zaterdag al weten waar we aan toe zijn.’

FC Groningen heeft een verzoek bij de KNVB gedaan om zaterdag al uitsluitsel te geven omtrent de eredivisiewedstrijd tegen Feyenoord die een dag later gepland staat. ‘We hebben gevraagd om het beslismoment een dag naar voren te halen’, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde.

Sneeuwvrij veld

Het is gebruikelijk dat de scheidsrechter het veld enkele uren voor de wedstrijd keurt en dan beslist of er gevoetbald kan worden. Dat zou betekenen dat de sneeuwploeg die FC Groningen klaar heeft staan sowieso het veld sneeuwvrij gaat maken, wat gevolgen heeft voor het veld. ‘Als we om zeven uur beginnen met schoonvegen, dan helpen we ook het veld naar de knoppen’, zegt de algemeen directeur.

‘We hebben uiteraard wel alle voorbereidingen getroffen. De veldverwarming staat al tijden aan en er is een sneeuwploeg voor zondag. We staan continu in contact met de weerinstanties, maar ook met vliegveld Eelde. Verder hebben we dagelijks contact met de KNVB. Zoals het er nu naar uitziet gaat er wel een dik pak sneeuw vallen.’

Veilig

Dan is er ook nog, naast het veld, een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden. ‘We willen graag voetballen’, zegt Gudde. ‘Maar het moet wel veilig zijn. Feyenoord heeft aangeven dat ze zaterdag al richting Groningen rijden.’

Ondanks dat de wedstrijd zonder publiek wordt afgewerkt zijn er toch nog zo’n tweehonderd mensen aanwezig als het doorgaat. ‘Al die mensen lopen een bepaald risico. Ik ga ervanuit dat de mensen van de KNVB hun gezond verstand gebruiken.’

De eredivisiewedstrijd FC Groningen - Feyenoord staat vooralsnog gepland voor zondag 14.30.

