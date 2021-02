Medisch mondmasker vanaf maandag verplicht in zorgtaxi

Een medisch mondmasker beschermt beter tegen de verspreiding van virussen dan niet-medische mondmaskers, die nu op verschillende plekken verplicht zijn.

Veel mensen in risicogroep

'Vooral ouderen en mensen met een medische indicatie maken gebruik van het zorgvervoer', zegt een woordvoerder van het KNV. 'Die mensen vallen relatief vaak in een risicogroep voor het coronavirus.'

'Daarom maken we het medisch mondmasker nu verplicht in alle taxi's. We willen bovendien duidelijkheid creëren voor onze reizigers, daarom nemen we het OMT-advies op in ons protocol.'

Ook de chauffeurs van het zorgvervoer, ook WMO-taxi's genoemd, dragen medische of chirurgische mondmaskers, laat de woordvoerder weten.

Alleen noodzakelijke reizen

Mensen die besmet zijn met het coronavirus of klachten hebben kunnen ook als ze een medisch mondmasker dragen geen gebruik maken van de zorgtaxi. 'Ook geldt nog altijd de richtlijn dat je alleen reist als dat noodzakelijk is', stelt het KNV.

De medische mondmaskers van het type II of IIR zijn via internet te bestellen, laat de organisatie aan passagiers weten.

Niet verplicht in gewone taxi

De medische mondmaskers zijn niet verplicht in gewone taxi's. Als je alleen met de taxi reist ben je niet verplicht een mondkapje te dragen. Zitten er er meerdere mensen in de taxi, dan is een niet-medisch mondmasker wel verplicht voor passagiers vanaf 13 jaar.

