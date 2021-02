Veiligheidsregio blijft erbij: geen koek en zopie bij Groningse ijsbanen

RTL Nieuws meldt vrijdagmiddag dat koek-en-zopietenten wel opengaan, maar Groningen gaat daar dus niet in mee.

'Het is iets anders dan een beker koffie in de binnenstad'

Hoewel je bij een horecagelegenheid eten en drinken mag afhalen, geldt dat in Groningen dus niet voor de koek-en-zopietent. Een koek-en-zopietent bij een ijsbaan is namelijk wezenlijk anders dan een restaurant of koffietent waar wel mag worden afgehaald, is de gedachte.

'Als je daar iets afhaalt neem je het mee naar huis of drink je je beker koffie op tijdens een rondje door de stad. Bij de koek-en-zopietent ga je dat niet doen: daar blijf je toch bij de kraam of de ijsbaan om je chocolademelk op te drinken.'

Te druk

De veiligheidsregio vreest dat er daardoor te veel mensen bij elkaar gaan staan, wat het risico op de verspreiding van het coronavirus vergroot.

Geen koek-en-zopiediscussie

De gedachte van de Veiligheidsregio geldt als een advies aan de tien Groningse gemeenten: de burgemeesters van die gemeenten gaan uiteindelijk over de regels in hun gebied.

Die burgemeesters hebben een memo van de veiligheidsregio gekregen, waarin de koek-en-zopierichtlijn is opgenomen.

De woordvoerder verwacht geen koek-en-zopiediscussie, en denkt dat alle Groningse burgemeesters zich aan de richtlijn zullen houden: 'We werken regionaal heel goed samen', klinkt het.

'Landelijk gezien kan je dit dus ook helemaal niet zeggen', verwijst de woordvoerder naar de berichtgeving van RTL Nieuws. 'Het is namelijk een lokale bevoegdheid.'

Bij drukte sluiten

Als het komende week koud wordt mogen de ijsbanen open, maar het is niet de bedoeling dat mensen in groepen gaan afspreken. Mensen mogen in hun eentje of met z'n tweeën schaatsen, en moeten dan 1,5 meter afstand houden.

Als het te druk wordt kan een ijsbaan door de burgemeester worden gesloten. Dat geldt ook voor een eventuele parkeerplaats bij een ijsbaan.

Lees ook:

- IJsbanen mogen open ondanks corona, maar dit jaar zonder koek en zopie

- Het laatste nieuws in ons coronablog