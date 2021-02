Verzorgingshuis Delfzijl moet vaccins weggooien door kapotte koelkast

Woonzorgcentrum Van Julsingha in Delfzijl heeft de vaccins tegen het coronavirus weg moeten gooien. De koelkast waarin de Pfizer-vaccins lagen opgeslagen, had een technisch probleem.

Een groot deel van de bewoners zou vandaag gevaccineerd worden. In het centrum zijn 120 woonruimtes waar alleenstaanden en echtparen wonen.

'Heel erg teleurgesteld'

Het verzorgingstehuis kwam er donderdagavond achter dat de koelkast defect was. De zorginstelling heeft in overleg met het RIVM besloten om de vaccins weg te gooien, omdat niet gegarandeerd kon worden dat ze nog werken.

'We zijn heel teleurgesteld dat het zo mis is gegaan', zegt bestuurder Geke Blokzijl van Noorderzorg, waar Van Julsingha onder valt. 'We hebben geconstateerd dat de temperatuur niet zo was zoals het moest zijn. Daarom hebben we het zekere voor het onzekere genomen, veiligheid voor alles.'

Hoeveel bewoners gevaccineerd zouden worden, kan Blokzijl niet zeggen. De bestuurder laat weten dat het om een aanzienlijk aantal gaat.

Geen juiste temperatuur

'We hebben vaker medicatie in de koelkast liggen. Dan gaat het goed. Dit was een technisch defect. De koelkast gaf aan dat de temperatuur niet juist was. Het is daarom ontzettend vervelend dat we dit moesten besluiten.'

De bewoners zijn vrijdagochtend geïnformeerd dat ze toch niet gevaccineerd konden worden. Noorderzorg heeft inmiddels een spoedbestelling gedaan bij het RIVM om de bewoners alsnog zo snel mogelijk te vaccineren. Blokzijl verwacht dat dat een paar dagen zal duren.

