Tienduizenden gladde gele steentjes uit binnenstad krijgen tweede leven

In je eigen tuin over een deel van de Groninger binnenstad lopen? Dat kan. De gele steentjes die recent vervangen zijn in het centrum van de stad krijgen deels een tweede leven. Online houtgroothandel Gadero met de hoofdvestiging in Groningen heeft tienduizenden in de verkoop.

De stenen hebben ruim twintig jaar dienst gedaan, maar worden vervangen door stroevere exemplaren omdat ze te glad zijn. Het gaat in totaal om zes miljoen stenen. Daarvan is zo'n duizend vierkante meter klinkertjes op het terrein van directeur Henk Jan Bijmolt beland. ‘Het bedrijf dat ze verwijderd heeft zat ermee in de maag. Via via zijn we met elkaar in contact gekomen. Ik vind het wel een ludiek idee.’

Stapelen valt tegen

Een aantal laadbakken zijn los op het terrein gestort en een paar studenten zijn nu bezig om ze schoon te maken en te stapelen op pallets. ‘Dat valt nog een beetje tegen. Ze doen gemiddeld iets meer dan een paar vierkante meter per uur, dus het duurt nog wel even voordat ze klaar zijn.’

Toen deze kans voorbij kwam, iets typisch Gronings, hebben we gezegd dat gaan we gewoon doen Henk Jan Bijmolt, directeur Gadero

De totale partij gele steentjes kon tegen een schappelijke prijs overgenomen worden door Bijmolt. ‘Wij vragen ook niet de hoofdprijs. We zitten nu in de rustige tijd van het jaar en toen deze kans voorbij kwam, iets typisch Gronings, hebben we gezegd: dat gaan we gewoon doen. Het is ook iets eenmaligs, want normaal hebben we het veel te druk voor dit soort dingen.’

Vele tuinpaden

Het zijn vooralsnog kleine orders die geplaatst worden laat Bijmolt weten. Hij maakt zich geen zorgen dat uiteindelijk een deel onverkocht blijft. ‘Het is een kleur die weinig voorkomt. De Nederlander kiest toch vooral voor rood of grijs, maar ik ben er niet bang voor dat we ze dit seizoen niet kwijtraken. De reacties zijn leuk en ik zie vele tuinpaden er wel mee aangelegd worden.’

Belangstellenden kunnen de stenen zelf ophalen. Bezorgen kan ook. Dat begint wel met een minimale bestelhoeveelheid van zes vierkante meter, enkele honderden stenen.

