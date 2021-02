Een dik pak sneeuw of niet? Waarom de weermodellen niet hetzelfde verwachten (update)

Het ene weermodel voorspelt voor zondag nauwelijks sneeuw in onze provincie, terwijl het andere nog net geen metersdik pak verwacht. Hoe kan dit? We duiken in de wondere wereld van de weermodellen.

'Er wordt van alles aangehaald qua weermodellen', zegt onze eigen weervrouw Harma Boer. Wat volgt is een opsomming van vele afkortingen die staan voor de verschillende weermodellen. Een snelle zoektocht leert dat het inderdaad niet gaat om een stuk of vijf. GFS, ECMWF, HIRLAM, WRF, NAVGEM, GME, JMA, ze voorspellen allen het weer op hun eigen manier.

'Het is een keuze'

Boer werkt namens Piet Paulusma Service. En daar wordt gebruik gemaakt van Icon, het model van de Duitse weerdienst Offenbach. Maar waarom? 'Op een gegeven moment leert een stukje ervaring welk model betrouwbaar is. Sommige modellen springen van de hak op de tak. Offenbach is een stuk stabieler. Andere weermodellen hebben uitschieters in hun voorspellingen, maar het Duitse model heeft deze periode bijvoorbeeld telkens hetzelfde signaal gegeven.'

'Maar uiteindelijk is het een keuze. Het is niet zo dat het ene model beter is dan de andere. Ik mag wat dat betreft ook graag wel even gluren bij de buren. Ik kan daar niet prat op gaan, maar houd er altijd rekening mee dat het anders gaat.'

Zoveel weermodellen, zoveel verwachtingen

De grootste weermodellen zijn de Amerikaanse en de Europese. Eerstgenoemde voorspelde vorige week temperaturen boven nul, terwijl laatstgenoemde ijzige kou in de glazen weerbol zag. Waar zit dat verschil in?

Hoe werkt een weermodel?

Om dat te verklaren moeten we weten hoe een weermodel werkt. Simpel gezegd hebben alle modellen de overeenkomst dat ze de atmosfeer verdelen in kleine 3D-blokjes waarin onder andere temperatuur, wind, druk, straling en vocht wordt gemeten. De blokjes meten niet alleen de hele wereld rond, maar ook de hoogte in, dus vanaf de aarde tot tientallen kilometers hoogte. Alle data bij elkaar geeft per 'blokje' een beeld. Dit pakket aan data is samen goed voor een berekening op basis waarvan een voorspelling wordt gemaakt.

Waar zit het verschil tussen de modellen in?

Het verschil zit in het raster aan blokjes waaruit de data komt. Die zijn niet bij alle weermodellen even groot. Ter vergelijking: het KNMI gebruikt voor de verwachting tot twee weken vooruit blokjes van het Europese Weercentrum in Reading (ECMWF). Die blokjes zijn 9 bij 9 km. Als een ander weermodel iets kleinere of grotere blokjes gebruikt om data te verzamelen, dan zal dat soms zorgen dat kleine verschil in meten een belangrijk verschil wordt in de uiteindelijke verwachting.

Gehele zondag sneeuw

Op basis van 'haar' Offenbach-model blijft Boer bij de verwachting dat in onze provincie toch echt wel een dik pak sneeuw valt zondag. 'Het Duitse model heeft het over 15 centimeter, maar we zitten hier met het relatief zachte Noordzeewater. In het noorden van de provincie wordt het daarom zo'n 10 centimeter.'

'De sneeuw komt later dan gedacht, namelijk pas in de nacht van zaterdag op zondag. Het wordt pas in de nacht van zondag op maandag weer droog. Zondag later op de avond moet er gewoon 10 tot 15 centimeter liggen.'

'Vooral genieten'

En voor wie op pad wil, heeft de weervrouw een dringend advies. 'De temperatuur van het wegdek ligt onder nul, er zijn windvlagen tot 85 kilometer per uur en je ziet slecht door sneeuwjacht. Dus als je de deur uitgaat, ga dan lekker lopen. En verder wordt het vooral genieten. Dit is een uniek momentje.'

ANWB: 'Ga zondag niet de weg op'

Het KNMI geeft vanwege hevige sneeuwval voor zondag code oranje af voor het hele land, met uitzondering van het Noorden. Daar geldt code geel, omdat er minder sneeuw valt maar er wel zware windstoten van 75-90 km/uur verwacht worden. Komende nacht kan het in Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden lokaal al glad worden wegens bevriezing van natte weggedeelten, lokale sneeuwval en een kleine kans op ijzel. Sneeuw en ijzel kunnen aanhouden tot halverwege de ochtend.

De ANWB raadt weggebruikers af zondag de weg op te gaan. Het kan in het hele land spekglad worden op de weg. 'Ga zondag niet de weg op als het niet strikt noodzakelijk is', zegt de ANWB.

