Gasunie en NAM verwachten door vrieskou hogere vraag naar gas

De ketel moet bij een koudere temperatuur harder werken om de boel binnen warm te houden. Als het buiten zes graden onder nul is, wordt door de ketel meer gas verbrand dan wanneer het bijvoorbeeld drie graden boven nul is. Al die ketels tezamen in heel Nederland zorgen voor een hogere gasvraag en de NAM en Gasunie moeten er voor zorgen dat aan die vraag voldaan wordt.

Werk aan de winkel

Voor komend weekend verwacht Gasunie nog geen grote problemen, omdat het naar verwachting niet in het hele land meteen erg koud is. Maar voor de komende week is dat een heel ander verhaal.

‘Vanaf volgende week woensdag - als de verwachte weersomstandigheden doorzetten - neemt de vraag naar gas aanzienlijk toe en is er voor de mensen van Gasunie werk aan de winkel’, zo stelt de Gasunie. Het bedrijf heeft extra personeel stand-by staan voor eventuele aanvullende storingen of andere werkzaamheden.

Gasunie geeft aan dat de installaties klaar zijn voor de verwachte grotere vraag naar gas. ‘We kunnen bijvoorbeeld een gelijktijdige inzet van gasimport, Nederlandse gasproductie en gas afkomstig uit de diverse gasopslagen mogelijk maken.’

Nog steeds relatief warm

Ook de NAM heeft extra personeel klaar staan voor het geval dat nodig blijkt. Het gasbedrijf verwacht dat de vorstperiode er voor zorgt dat er over een heel jaar een paar honderd miljoen kubieke meter gas meer uit het Groningenveld wordt gewonnen dan wanneer het de hele week boven nul was geweest.

Desondanks blijft het winningsniveau volgens de NAM over een heel jaar alsnog onder de toegestane 8,1 miljard kuub. ‘Het is namelijk nog steeds een relatief warme winter’, zegt Wessel de Haas van de NAM. ‘Van de afgelopen 35 gasjaren, waren er 28 kouder dan het huidige jaar tot nu toe.’

De systematiek waarmee door de minister wordt bepaald hoeveel gas de NAM in een jaar mag winnen, houdt bovendien rekening met zulke koude dagen. Zolang de winter dus in een historisch patroon past - en dat is volgens De Haas tot nu toe het geval - is de winning in lijn met de toegestane hoeveelheid.

Wintercheck

Grote problemen met installaties verwacht de NAM ook niet, omdat voor de winter alle installaties bij langs worden gegaan. ‘Vergelijk het met een wintercheck voor de auto.’

‘Typische problemen die je kunt krijgen zijn dat vloeistoffen kunnen bevriezen, kleppen vastlopen als waterdamp bevriest en sneeuw en wind kunnen zorgen voor ijsvorming’, aldus De Haas. ‘Maar voor de winter zorgen we dus dat de isolatie goed in orde is en de verwarming goed functioneert. Het idee is dat je zoveel mogelijk van te voren probeert op te lossen.’

