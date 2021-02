Buijs: ‘Het moet wel verantwoord zijn om te voetballen’

De voorbereiding van FC Groningen is net als anders. De ploeg van trainer Danny Buijs trainde vrijdagochtend tactisch in voorbereiding op de wedstrijd van komende zondag tegen het Feyenoord van Dick Advocaat. Toch is het nog maar de vraag of er zondagmiddag gevoetbald wordt in Groningen. ‘In de voorbereiding zijn we er gewoon vanuit gegaan dat het doorgaat’, vertelt Buijs.

250 kilometer rijden

‘We hebben ons ook zoals altijd voorbereid. Gezien de verwachte weersomstandigheden kan het ook zomaar zijn dat zaterdag of zondag blijkt dat die wedstrijd niet door kan gaan. Vroeger werd je overvallen door slecht weer, nu kan je je erop voorbereiden. We zijn afhankelijk van andere mensen en dan ga je ervanuit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Ik denk dat we er serieus rekening mee moeten houden dat het niet doorgaat, ook omdat je met een tegenstander te maken hebt die 250 kilometer moet rijden. Het moet wel verantwoord zijn.’

Mocht er zondag wel gevoetbald worden dan mist Buijs slechts twee spelers in zijn selectie. Arjen Robben en Patrick Joosten zijn er nog steeds niet bij. Robben gaf in een blessure update tevens aan dat hij in februari sowieso nog geen wedstrijden gaat spelen. In maart besluit de aanvaller of hij nog genoeg perspectief ziet om door te gaan als voetballer. Patrick Joosten kampt al langere tijd met knieklachten. Een blessure die hij opliep in de verloren bekerwedstrijd tegen FC Emmen.

Abraham op de bank

Zondag keren bij de Trots van het Noorden in ieder geval Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi terug in de selectie. Het heeft er alle schijn van dat beide spelers in de basis starten. Matusiwa stond de laatste weken aan de kant met een enkelblessure.

Afgelopen week contracteerde FC Groningen op de valreep Paulos Abraham. De nieuwe spits is zondag inzetbaar, maar begint nog vanaf de bank. ‘Hij heeft nu twee keer gedeeltelijk meegetraind', vertelt Buijs. 'Ik heb hem nu een paar keer ontmoet. Het is een leuke, spontane jongen die fysiek prima in orde is. Zondag zit hij bij de wedstrijdselectie en wellicht gaat hij zijn eerste minuten maken. Hij heeft een paar weken stilgelegen, maar heeft nu net 45 minuten met zijn oude club een oefenwedstrijd gespeeld. Ik ga ervanuit dat hij de komende tijd wel aan zijn minuten gaat komen.'

Topdag

Buijs verwacht zondag, als het doorgaat, sowieso een lastige middag tegen de Rotterdammers. ‘We zullen een topdag moeten hebben. Ze hebben een goede ploeg met een aantal hele goede individuele spelers. Als team hebben ze een hele goede fase gehad, maar toevallig een aantal weken geleden voor het eerst een wat mindere fase. Als voetballer zijn dit de leukste wedstrijden om te spelen, mits het onder normale omstandigheden kan gebeuren.’

Zaterdag geeft de KNVB meer duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd van komende zondag.

