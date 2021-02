Opnieuw kuitklachten Robben: 'Is het nog realistisch dat ik terugkom?'

Voetballer Arjen Robben twijfelt of hij nog in actie gaat komen voor FC Groningen. Hij heeft opnieuw fysieke tegenslag.

De afgelopen zomer teruggekeerde aanvaller speelde slechts een half uur in de Eredivisie toen hij geblesseerd van het veld moest.

Na klachten aan andere kuit

Sindsdien werkt hij hard aan een terugkeer op het veld. Het leek ook de goede kant op te gaan. Robben stond zelfs alweer met zijn ploeggenoten op het trainingsveld. Maar nu blijkt dat hij opnieuw kuitklachten heeft.

'Het is van de ene naar de andere kuit gegaan. We moeten kijken of er genoeg perspectief is om het beter te krijgen. Je wordt hier niet vrolijk van', vertelt hij in een interview op de clubwebsite.

Nog geen knoop doorhakken

In het gesprek klinkt twijfel door of hij nog in actie komt als speler van de FC. 'De vraag is of het nog realistisch is dat ik terugkom, of dat je moet concluderen dat het mooi is geweest. We hebben er alles aan gedaan, maar op dit moment worden we er niet voor beloond', aldus de vedette.

Toch wil Robben er nog geen knoop over doorhakken. 'Ik heb van tevoren aangegeven dat we moesten kijken of het lukt. Nu lijkt het erop van niet, maar dan komt de topsporter in je naar boven.'

Op gegeven moment moet je een keus maken of je hier volle bak mee doorgaat Arjen Robben - Speler FC Groningen

Over enkele weken duidelijkheid

Een andere motivatie haalt Robben uit de reacties die hij krijgt. 'Mensen zeggen tegen me dat ze het mooi vinden dat ik terug ben en dat mijn terugkeer wat hen betreft al geslaagd is. Maar juist voor hen wil ik er dan staan en wat terugdoen. Ik wil voor hen op het veld staan.'

De geboren Bedumer denkt dat er met enkele weken duidelijkheid is over zijn toekomst als speler bij de FC. 'Ik moet nu sowieso rustig aan doen en dan heb je ook tijd om te denken. En op gegeven moment moet je een keus maken of je hier volle bak mee doorgaat. En dan moet je een plan maken.'

Bekijk hier het volledige interview van FC Groningen met Arjen Robben

