Zedenverdachte Roden blijft langer vastzitten

De 52-jarige man die dinsdag werd opgepakt voor het misbruiken van een jong meisje in Roden blijft in ieder geval twee weken langer vastzitten.

Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt.

De man wordt ervan verdacht dat hij in juni vorig jaar een jong meisje seksueel misbruikt heeft in een steegje vlakbij de Aukemastraat en Scharftlaan in Roden. Het slachtoffer was rond half vijf samen met een ander kind, toen zij aangesproken werden door een onbekende man op een fiets.

120 tips na Opsporing Verzocht

Op camerabeelden in de buurt werd een man vastgelegd, als enige persoon in de buurt van het misdrijf. De beelden werden een week na het misdrijf in Opsporing Verzocht getoond. Daarop was te zien hoe hij meerdere keren over de Scharftlaan fietste.

De uitzending leverde meer dan 120 tips op, maar tot een aanhouding leidde het niet. Daarom volgde de politie met een sms-bom, een sms'je naar iedereen die op de datum in de buurt was. Begin deze week meldde de politie de aanhouding.

Alleen contact met advocaat

De man, een inwoner van de gemeente Noordenveld, zit in beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

