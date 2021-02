Cornelius is klaar voor gevecht van veertig minuten tegen Slowakije

In november speelde Cornelius met de Orange Lions ook al tegen de Slowaakse vrouwen. In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht. Na rust stortte Nederland als een kaartenhuis in elkaar en verloor met ruim verschil.

'We moeten ervoor zorgen dat de koppies na een tegenslag niet gaan hangen. En de voet moet niet van het gaspedaal', zegt ze spreekwoordelijk vanuit het hotel in Pieštany.

Cornelius knokte in november tegen de Slowaakse vrouwen (Foto: ANP)

'Het wordt echt knokken'

Destijds werd er wel gewonnen van Hongarije. Anders was de missie voor aanstaande zaterdag al kansloos geweest. De druk is daardoor nog wel weer een beetje opgevoerd. Alleen winnen telt namelijk. 'Het wordt echt knokken en het zal heel intens worden. Bij een nederlaag eindigen we als derde in de poule. Dan heb je nergens kans meer op. Een tweede plek geeft nog enig perspectief op deelname aan het EK', schetst Cornelius de situatie.

Het geloof is er dat we het betere team zijn Laura Cornelius - basketbal-international

Meer wedstrijdritme opgedaan

De afgelopen periode heeft ze met haar Spaanse team Gernika Bizkaia mooie successen behaald. In Europa bereikte ze de laatste zestien van de Eurocup door van twee Franse clubs te winnen. In de competitie gaat het ook lekker gezien de vierde plaats op de ranglijst. Ze hoort bij de startende vijf van haar club. Het zal niet anders zijn bij Oranje.

'In vergelijking met november heeft iedereen wel wat meer wedstrijdritme. Dat kan tegen Slowakije ook de doorslag gaan geven. Ik neem natuurlijk een stukje ervaring mee en kan het team wat sturen. Tactisch gezien passen we ons niet aan en gaan van onze eigen kracht uit. Het geloof is er dat we het betere team zijn', is ze hoopvol.

Kort nachtje

Als de Oranjevrouwen winnen, schrijven ze historie omdat het 31 jaar geleden is dat er op het EK gespeeld werd. Alleen daarom al heeft Cornelius volgens eigen zeggen 'onwijs veel zin in' om veertig minuten lang voor een goed resultaat te vechten. Het korte nachtje dat op de wedstrijd volgt, neemt ze op de koop toe.

'We vertrekken om twee uur 's nachts al uit het hotel. Zondagmorgen om negen uur landen we op Schiphol. Maar als je wint maakt dat niet uit.'

