'Een zak geld alleen helpt zzp’ers de crisis niet door'

Honderden, waarschijnlijk duizenden zzp’ers in de stad Groningen zitten in financieel zwaar weer. Samen met een reeks instanties schiet de gemeente Groningen hen te hulp.

Vanaf begin maart kunnen zzp’ers en andere kleine zelfstandig ondernemers terecht bij Perron ZZP. Dat wil gestrande eenpitters helpen de hoogste nood te lenigen. Bijvoorbeeld door een regeling te treffen met een verhuurder, betalingsproblemen met de belastingdienst op te lossen of helpen met zoeken naar een vaste baan.

Bedrijven weer op de rails krijgen

Dat laatste vaak in laatste instantie, want het overgrote deel van de zzp’ers wil gewoon door in het zelfstandigenbestaan, weet Klaar Zegers van het Bureau Onderneem 't. Dat is door de gemeente Groningen en de landelijke anti-armoede-organisatie De Moedige Dialoog gevraagd de hulpverlening aan zzp’ers te verbeteren. Belangrijk deel van de hulp aan de ondernemers is er dan ook op gericht om te kijken of het bedrijf met aanpassingen weer op de rails is te krijgen.

Het werkt verlammend wanneer het financieel niet goed gaat Klaar Zegers - Bureau Onderneem 't

Vijfduizend Groningers eenmanszaken in de problemen

Dat er wat moet gebeuren om zzp’ers te ondersteunen staat buiten kijf, stelt Zegers. De gemeente Groningen telt zo’n 13.000 eenpitters, waarvan een flink deel in de creatieve sector. Tussen de dertig en veertig procent van hen is door corona in de problemen gekomen. Dat zijn bij elkaar rond de vijfduizend zelfstandigen die nauwelijks nog wat verdienen.

Vaak schieten ze weinig op met de noodregelingen die er zijn, zoals de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) of de loonsubsidie NOW. ‘Aan NOW hebben ze sowieso niks, want zzp’ers hebben nou eenmaal geen personeel’, zegt Zegers.

Ook de TOZO schiet vaak tekort. Zegers: ‘Een grote groep komt er niet voor in aanmerking. Bijvoorbeeld omdat er een partner is met een baan. En zodra je zelf weer wat verdient, moet je ontvangen steun terugbetalen. Het is bovendien een regeling op bijstandsniveau. Daar kun je meestal de hypotheek en de huur van de zaak of studio echt niet van betalen. Die mensen staan in de kou.’

De mogelijkheden overzien

Een zak met geld is overigens ook lang niet altijd de oplossing voor de malaise waarin een zzp’er terecht is gekomen. Hulp op andere vlakken is vaak een stuk effectiever, stelt Zegers: ‘Het werkt verlammend wanneer het financieel niet goed gaat. Vaak overzie je dan niet meer welke mogelijkheden er nog zijn. De basisgedachte achter Perron ZZP is dat zelfstandigen zo snel mogelijk weer aan een inkomen worden geholpen.'

'Zo kijken we naar wat er nog aan verdiencapaciteit in de onderneming is, of samenwerking met andere ondernemers wat kan opleveren en wat we aan schulden kunnen doen.’

Een zzp'er in de bijstand kost meer dan een traject om hem te ondersteunen Klaar Zegers - Bureau Onderneem 't

Met de opzet van het zzp-noodloket geeft de gemeente Groningen invulling aan de verplichting die alle gemeenten sinds begin dit jaar hebben. Ze moeten volgens deze aanvulling op de wet BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) kleine zelfstandigen die het financieel niet redden helpen met advies, coaching en heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Groningen geeft het goede voorbeeld

Groningen loopt met Perron ZZP landelijk voorop met de zzp-hulp, want vrijwel geen enkele gemeente heeft dit op orde. Volgens Zegers niet zo gek, omdat ze hun handen al vol hebben, alleen al aan de afwikkeling van de TOZO-regeling.

Bovendien gaapt er een kloof tussen de ambtelijke cultuur en de mentaliteit van ondernemers, die de weg naar de gemeente ook vaak maar moeilijk weten te vinden. ‘Wij zorgen ook dat mensen snel geholpen worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd’, aldus Zegers.

‘Groningen ziet dat zzp’ers belangrijk zijn voor de stad’, verklaart Zegers. ‘Bovendien is er het besef dat een zzp’er in de bijstand meer geld kost dan een traject om hem te ondersteunen.’

Het bureau Onderneem 't van Zegers en haar collega Henriëtte Veenstra doet samen met Moedige Dialoog en een schuldhulpbureau de coördinatie van Perron ZZP. Verder zijn onder meer de Groninger Kredietbank, belastingadviseurs en loopbaanspecialisten betrokken.

Lees ook:

- 'Hoog tijd dat gemeenten zzp'ers écht gaan helpen'

- Nog een maand op slot, om moedeloos van te worden

- Al het nieuws over de coronacrisis in ons liveblog