'Op zoek naar nieuwe kansen? Laat je fantasie gaan'

Hoe kunnen we voorkomen dat de coronacrisis eindigt in een faillissementsgolf en torenhoge werkloosheidscijfers? Laat de nieuwe realiteit tot je doordringen en laat dan je fantasie de vrije loop, adviseert NoordZaken-expert Eelko Huizingh alle ondernemers.

Met steun die de overheid via allerlei regelingen aan ondernemers geeft kopen we nu vooral tijd. Of je als ondernemer zometeen alsnog een klap krijgt, hangt af van hoe je jouw extra tijd hebt gebruikt. Als overlevingstijd of bedenktijd? Welke manieren heb jij bedacht om te floreren in een veranderde wereld?

We lezen vaak over het licht aan het eind van de tunnel. Maar het idee dat het nu een kwestie van overleven is en dat je dadelijk het oude leven weer kunt oppakken is wat mij betreft een misleidende voorstelling van zaken. We beleven namelijk wezenlijke veranderingen met blijvende gevolgen.

Blijvertje

Zo zal thuiswerken een blijvertje zijn en zal het aandeel online shoppen groter zijn gegroeid. Ook onbezorgd en onbeperkt vliegen keert (voorlopig) niet terug.

Dankzij corona zullen we anders reageren op berichten over nieuwe virussen. De tijd dat we ons onaantastbaar voelden is definitief voorbij. Lockdowns, tot voor kort onvoorstelbaar, keren mogelijk van tijd tot tijd terug. Welke invloed heeft dat op wat je doet en hoe je dat doet?

Kortom: we gaan niet terug, maar we gaan verder. De vraag is hoe we daarvoor een goede route vinden. Dat zal met vallen en opstaan gaan. Daarbij kunnen we een belangrijke les leren uit de zorgsector.

Focus verschuift

Tot voor kort was die vooral bezig met het voorkomen van infecties en het bestrijden van corona-verschijnselen. Nu verschuift de focus richting vaccineren. In plaats van werken aan het probleem houden steeds meer mensen in de zorg zich bezig met de oplossing. Dat maakt een wereld van verschil. Werken aan een probleem vraagt energie, werken aan een oplossing geeft energie.

Ik denk dat ondernemers zich moeten richten op wat hun verlangens zijn in de nieuwe realiteit. Van welke verlangens droom je? Hoe bepaal je of die haalbaar zijn? Wat worden je eerste stapjes? En wat is daarvoor nodig?

Vroeger is niet meer

Dit zijn belangrijke vragen vooral voor sectoren waar persoonlijke klantcontacten belangrijk zijn. Denk aan restaurants, sportscholen en boekhandels. De coronacrisis gaf ze de keuze: de deuren sluiten of aanpassen aan de veranderde realiteit. Dus hebben we de afhaalrestaurants, bezorgdiensten, boekverkopers die per fiets bezorgen en online sportlessen.

Misschien is dat niet zoals je ooit droomde over je bedrijf. Maar dat was vroeger. En vroeger keert niet terug. De realiteit is veranderd en bovendien onzekerder. Gelukkig is de veerkracht en creativiteit van mensen groot, juist in tijden van crisis. Met wat we hebben, kunnen en weten is vaak heel veel meer mogelijk.

Inspiratie zoeken

Of om het in meer beeldende woorden te zeggen ‘als je kunt spreken, kun je zingen, en als je kunt lopen, kun je dansen.’ Het is een Zimbabwaans spreekwoord. Ik vertaal dat in de vraag: welk lied wil en kun je zingen? En welke dans laat je niet aan je voorbij gaan?

Wanneer je inspiratie zoek voor nieuwe mogelijkheden en verlangens, kijk dan ook over de grenzen van je eigen sector. Mogelijkheden vind je bijvoorbeeld door te kijken naar wat onverwachts goed uitpakte.

Zo was in Zuidoost-Drenthe de opvolging van huisartsen een probleem. Tijdens corona moest veel van de eerstelijns huisartsenzorg opeens digitaal en wat bleek: dat ging prima.

Nieuwe werkelijkheid

Doordat ze rechtstreeks met de huisarts bellen komen patiënten makkelijker met hun dokter in contact. Ook bleek dat huisartsen minder onderling hoeven te overleggen. Ondertussen konden doktersassistenten zich meer bezig houden met hun medische taken en hoefden ze minder voor telefonist te spelen. Het nieuwe systeem zal nu op grotere schaal worden gebruikt, met als bijkomend voordeel dat het bijdraagt aan de oplossing van het huisartsentekort.

Dus kijk naar de nieuwe werkelijkheid, kijk naar jezelf en begin dan te dromen. Welke verlangens borrelen op? Welk nieuw lied of nieuwe dans? Positief blijven vergt energie, maar werken aan oplossingen geeft energie!

Dr. Eelko Huizingh is universitair hoofddocent innovatiemanagement, directeur van expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het boek Innovatiemanagement.