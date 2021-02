Het ergste lijkt achter de rug: coronavirus op zijn retour uit verpleeghuizen

Het virus sloeg rond de jaarwisseling hard toe in een aantal huizen. Volgens cijfers van het RIVM drong het virus in ruim dertig procent van de Groningse verpleeghuizen binnen. Maar grote instellingen zoals Zorggroep Meander, Zorggroep Groningen, Dignis en ZINN merken dat het rustiger wordt.

Op eigen kracht na vertrek Defensie

'We hebben het ergste gehad, voor nu’, zegt woordvoerder Marloes Lok van ZINN. In de Burcht in Hoogezand hielpen een paar weken geleden nog militairen, zo hoog was de druk. ‘De rust is wedergekeerd en dat is heel fijn.’ Er zijn nu geen bewoners meer ernstig ziek en de Burcht zit in de laatste fase van de uitbraak. Volgende week zijn alle afdelingen weer open, met maatregelen.

Ook in de Veldspaat in Groningen zien ze dat het virus lijkt uitgewoed. Maar het heeft zijn tol geëist: er zijn 21 mensen aan het virus overleden. Dat is de helft van alle corona sterfgevallen bij zorginstelling Dignis. Het virus kreeg de Veldspaat zo heftig in zijn greep dat ze het ook daar niet alleen afkonden. Defensie stuurde zo’n twintig militairen ter ondersteuning.

De militairen die in Veldspaat geholpen hebben (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Afdelingen gaan weer op 'groen'

De Blanckenborg in Blijham bleef tot de jaarwisseling vrij van corona. Maar toen het virus plots binnenkwam ging het hard. In vier weken tijd raakten tientallen bewoners én medewerkers besmet. 25 bewoners zijn overleden. Rondom het terrein werden tenten opgebouwd waar medewerkers zich konden omkleden, pauze houden of naar het toilet gingen. Dat was nodig omdat het hele verzorgingstehuis als besmet gebied werd gezien.

Maar nu zijn ze er op de weg terug. Deze week zijn er drie afdelingen ‘op groen gegaan’, volgende week volgt er nog een. ‘We hopen de week erna weer helemaal in de groene zone te zijn. Maar dat kunnen we volgende week pas beslissen’, zegt bestuurder Herma Fridrichs.

Hoewel de tenten dit weekend worden opgeruimd, blijft de noodplanning er van kracht. Zo’n 50 van de 320 medewerkers zitten met coronaklachten thuis.

Vorige week hebben we een herdenkingsdienst gehad, er zijn kaarsjes gebrand Hannah Ellens - Zorggroep Meander

Kaarsjes voor overleden bewoners Veenkade

Ook bij ZINN is het ziekteverzuim hoger dan normaal. ‘De zorgen over de personele bezetting zijn gewoon groot’, zegt Marloes Lok. ‘Het ziekteverzuim is hoger, maar dat komt niet alleen door corona. We zien ook personeel dat wacht op hun operaties of behandeling. Zorg is fysiek werk, dus als je bijvoorbeeld last hebt van je knie en wacht op een operatie dan kun je minder worden ingezet.'

De verpleeghuizen hebben een zware tijd achter de rug, iedereen probeert het een plekje te geven. In de Veenkade in Veendam waren ruim 70 van de 127 bewoners besmet. Er overleden er meer dan 25. ‘Ze hebben het super zwaar gehad daar’, zegt Hannah Ellens van Zorggroep Meander.

‘Vorige week hebben we een herdenkingsdienst gehad. Alle overleden bewoners zijn genoemd en er zijn kaarsjes gebrand.'

