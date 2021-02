Doorbraak in moordzaak Els Slurink: 44-jarige man aangehouden

In het onderzoek naar de moord op Els Slurink is vrijdag een 44-jarige man uit Geldrop aangehouden. De Groningse psychologe werd in 1997 vermoord. Drie weken geleden blies de politie de zaak nieuw leven in.

De politie maakte de eerste aanhouding ooit in deze zaak vrijdagavond bekend. Wat de rol van de 44-jarige man bij Slurinks dood is geweest, kan de politie niet zeggen.

De verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Hij was 20 toen de vrouw aan het Van Brakelplein in Stad dood gevonden werd in haar woning.

Dader uit privésfeer, of toevallige ontmoeting?

Els Slurink was een veelbelovend psychologe die in maart 1997 op 33-jarige leeftijd ineens niet op haar werk verscheen. De politie vond haar lichaam in haar woonkamer. De achterdeur van haar huis stond open, en behalve haar fiets was er niets weggenomen.

Lange tijd dacht de politie dat de dader in haar privésfeer gezocht moest worden. De focus werd later verlegd naar een toevallige ontmoeting: de politie ging uit van een onbekende dader. Mogelijk was dat een inbreker, omdat er eind jaren 90 veel werd ingebroken in de buurt waar zij woonde.

DNA-spoor onder nagel, voetafdruk in tuin

Een moordwapen wordt echter nooit gevonden en er zijn geen waardevolle spullen verdwenen. Wel is een DNA-spoor gevonden onder haar nagels, zat er een onbekende vingerafdruk op een glas in de woonkamer en werd in de tuin een voetafdruk gevonden van legerkistjes. Er zijn geen braaksporen.

Opsporing Verzocht levert 140 tips op

Recent heeft de politie de 24-jaar oude zaak rondom de vermoorde Slurink weer in de publiciteit gebracht. Een uitgebreide postercampagne en een extra lange uitzending van Opsporing Verzocht bliezen het onderzoek nieuw leven in.

Er kwamen 140 tips binnen naar aanleiding van de tv-uitzending. Of de verdachte op basis van deze tips is aangehouden, kan de politie niet zeggen.

Lees ook:

- Namen genoemd in tips over moordzaak Els Slurink

- Broer gedode Els Slurink: ‘Ze leeft in mij, ze is onderdeel van wie ik ben’

- Politie houdt moordzaak Els Slurink opnieuw tegen het licht