Code rood: hoeveel sneeuw krijgen we in Groningen zondag?

Het KNMI heeft voor het hele land 'code rood' afgegeven voor noodweer zondag. De weerdienst waarschuwt voor 'sneeuw in combinatie met veel wind en lichte tot matige vorst.' Wel lijkt de sneeuwval in Groningen mee te vallen.

De ene weerkaart maakte het nog bonter dan de ander afgelopen week: er zou zeker 20 tot 40 centimeter sneeuw vallen in Groningen en andere delen van het land. Volgens Harma Boer moeten we die verwachting flink temperen.

Witte wereld

Wie in of om stad Groningen en in het zuidoosten van de provincie zondagochtend de gordijnen opentrekt zal een witte wereld zien, met een dun sneeuwlaagje op de grond. Maar dat geldt volgens de weervrouw niet voor het noorden van de provincie.

'Het kan de hele dag wel doorsneeuwen, maar veel komt er niet te liggen. Het klinkt gek met deze temperaturen, maar door de droge lucht verdampt een deel van de sneeuw, daarom valt er minder dan eerder verwacht.'

Hoeveel sneeuw komt er dan?

Boer denkt dat er zondagavond in het noorden en noordoosten van de provincie zo'n 2 tot 3 centimeter sneeuw zal liggen. Rondom de stad Groningen en het zuidoosten van de provincie, verwacht ze in de avond een krappe 10 centimeter sneeuw.

Dat is inmiddels het beeld dat KNMI ook geeft voor andere delen van het land. 'In totaal valt er op veel plaatsen ongeveer 10 centimeter, in het (zuid)oosten van Nederland lokaal 15 centimeter.'

Opletten: wind krachtigst in het noorden

Ondanks de beperkte sneeuwval, is het wel goed om alert te zijn op het weer. Dat komt door de wind, die het krachtigst is in het noorden van het land. Er wordt een krachtige oost- tot noordoostenwind verwacht zondag, met windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Dat betekent dat de wind er vandoor kan gaan met de sneeuw ('sneeuwjacht') en kan voor duinvorming en onverwachte ophopingen van sneeuw zorgen, bijvoorbeeld op de weg.

KNMI waarschuwt verder voor slecht zicht en 'snijdende kou'.

