Column: Het nieuwe jaar van de thuiswerker (6)

We blijven nog een maandje in lockdown in afwachting van de derde golf. Iedereen vindt er wel wat van en dat geldt natuurlijk ook voor de Thuiswerker en zijn Wijze Mannen. Wat moeten we bijvoorbeeld met de 51% die nog steeds dagelijks naar kantoor moet? Zijn er dan toch zoveel mensen onmisbaar?

Maandag:

Vanochtend mocht ik uitslapen want afgelopen weekend had ik de piketdienst van Wijze Mannen. Dat betekent 24 uur per dag bereikbaar zijn om goede raad te geven. Ik kreeg natuurlijk net telefoon toen ik op de pot zat, gelukkig met draadloze oortjes in, want ik luister sinds kort naar podcasts. Goede raad is dan duur. Vegen gaat nog wel, maar hoe kun je tijdens het bellen discreet doorspoelen? Of gewoon maar gedurende het hele gesprek blijven zitten? Ik deed het eerste: klep dicht, in de deuropening van de WC gaan staan, naar voren reiken, knop indrukken en razendsnel de deur dichttrekken. Niemand iets gemerkt.

De vraag ging over het vaccinatieprogramma, nu niemand meer schijnt te weten hoeveel prikken er nu eigenlijk zijn gezet. Een ding staat vast: het zijn er niet 226.298 en ook niet 346.790. Wij van Wijze Mannen adviseren het vaccinatieprogramma een boost te geven op verkiezingsdag: iedereen die komt opdagen krijgt ter plaatse een prik. Dan blijven de complotwappies, virusontkenners en andere murmureerders tenminste thuis. Ik denk dat ik sowieso een verkiezingsadvies ga opstellen met als uitgangspunt: gratis bier en een meet and greet met Jantje Smit voor wie niet gaat stemmen.

Tijdens de vergadering hadden we het over de ingezonden brief van die vier intensivisten in de NRC, die stellen dat de strijd tegen corona andere mensenlevens kost. Het mooie van zo’n crisis is dat iedereen nu weet wat een intensivist is. Mooi dat die ethische discussie gevoerd wordt en de talkshows hebben er weer een rijtje namen van sprekers bij.

Ron Jeremy begreep niet helemaal of ze bedoelden dat de maatregelen nou versoepeld moeten worden of dat het dorre hout uit de IC’s geweerd moet worden en volgens Sjoerd moeten de maatregelen juist streng blijven om te voorkómen dat er een tekort aan IC-capaciteit is en komt het dorre hout daar niet eens. Ik hield me een beetje op de vlakte want ik weet het niet.

Dinsdag:

We hebben geappt over de opening van de basisscholen volgende week. De scholen zien het zelf niet zo zitten. Wanneer hele klassen dagenlang in quarantaine moeten als er één kind positief getest is, kun je ze net zo goed dichthouden. Wij van Wijze Mannen adviseren de kinderen de komende drie weken ijsvrij te geven en Sjoerd hield voor de zoveelste keer zijn betoogje (ceterum censeo, zegt hij dan…) dat kinderen inmiddels een leerachterstand van vijftig jaar hebben (want hij is de laatste die goed onderwijs heeft gehad, vindt hij) en dat ze de kinderen gewoon een stapel boeken moeten geven. Ron en ik knikken dan een beetje mee.

Het zou overigens wel fijn zijn als de scholen weer opengaan, want de hoogsensitieve Sven stond vanmiddag ook weer op de stoep met die bleekneus van hem. Lolo heeft hem maar thee en koekjes gegeven en de provinciehoofdsteden met hem doorgenomen. Ik heb hem geadviseerd schaatsen te kopen en een gezonde Hollandse jongen te worden.

Later:

Eindelijk zag ik Irma weer eens, op de persconferentie van Rutte en De Jonge. Ik begrijp niet wat ik een jaar geleden in haar zag, als ik haar vergelijk met Lolo. Maar ze kan er natuurlijk ook niet zoveel aan doen dat ze die totaal voorspelbare teksten van gebaartjes moet voorzien. De lockdown wordt verlengd, basisscholen gaan open en het enige nieuwe was dat de avondklok volgende week misschien toch niet wordt afgeschaft. Wij van Wijze Mannen denken dat het met dit weer niet zoveel uitmaakt. Laten we hem nog maar even houden, het geeft zo’n crisis een beetje cachet.

Woensdag:

Uitgerekend in Groningen kunnen straks schuimbekkende spartelende corona-ontkenners worden opgesloten die zich niet aan de quarantaine houden en rabiaat over de medemens heen lopen te aerosoleren. Een hele eer voor het UMCG dat het die gedwongen opnamen mag faciliteren in de hokjes waar ooit dito teringlijders werden opgesloten. Ik denk niet dat iemand zich daar druk over maakt, maar misschien hebben de intensivisten er een mening over?

De opening van de basisscholen stond vanochtend ook weer op het menu van Wijze Mannen, want inmiddels blijkt dat met nog meer regeltjes gepaard te gaan dan de Joodse keuken. De kinderen krijgen straks nog vaker die nose rape dan een gemiddelde grieplijder. Kunnen ze later zeggen dat ze weliswaar niks hebben geleerd, maar wel een avondklok en tien coronatests hebben meegemaakt. En een Elfstedentocht waar niemand bij mocht zijn, want het schijnt vreselijk koud te worden. Geen voortschrijdend inzicht, dus we handhaven ons advies om de scholen dicht te laten.

Donderdag:

Noorderlingen geven het leven in coronatijden nog maar een 6,9, somberen de regionale media, en jongeren geven hun bestaan een 6. Voor zover ik weet is een 6 voor scholieren en studenten altijd een prachtig cijfer geweest, en Sven was vandaag zelfs blij met een 6- voor provinciehoofdsteden, dus waar hebben we het over. Een 6,9 is een ruime voldoende. Kortomo, nix aan de handa.

Opvallender vonden wij van Wijze Mannen dat in deze lockdown meer dan de helft van de mensen gewoon op de zaak komt werken in plaats van thuis. Die vinden zichzelf kennelijk onmisbaar, terwijl volgens Sjoerd hooguit vijf procent van de mensen onmisbaar is. Ik bracht daartegenin dat mensen dan misschien elkáár missen en daar had hij niet van terug. We hebben toen maar besloten een advies op te stellen over misbaarheid en dan vooral over de misbaarheid van managers. Ik mag daar een weekje mee aan de slag. Ik hoef maar aan die vervelende Piloot 3.1 Jelmer te denken om inspiratie op te doen.

Later:

Toen Lolo wilde bellen met Verloskunde op het UMCG (nog maar vier weekjes nu!) stond (of zat) ze wel een uur in de wacht. Dat bleek te zijn omdat de telefoons er roodgloeiend stonden van schuimbekkende complotgekken die iets hadden tegen gedwongen opnames van dito coronalijers. Het Sieg Heil en het Horst Wessellied waren niet van de lucht. De telefoniste was er helemaal ontdaan van en Lolo moest haar troosten. Ik denk dat deze bellers allemaal in de categorie ‘misbaar’ vallen met hun misbaar, hahaha.

Vrijdag:

Ik heb ook nog even met Jasper geappt, met de vraag wat voor cijfer hij zijn leven geeft. Nou, een 6 dus. ‘Met 18 lag de wereld voor me open, nu is-ie alweer dicht’, appte hij. Hij is een beetje aan het cammen en biertjes aan het atten voor de camera. Hugo de Groot zou nu lekker in zijn kist kruipen met een goed boek, zegt Sjoerd. Ik moet trouwens nog altijd Zen en de Kunst van het Motoronderhoud uitlezen, maar ik heb het dan ook vreselijk druk met mijn adviezen.

Het naderende winterweer begint het nieuws helemaal te domineren. Ik heb voor de zekerheid maar extra wc-papier gekocht, net als een klein jaar geleden bij het begin van de crisis. De bloembollen die ik toen ook had gekocht als noodvoorraad, ga ik komend weekend trouwens in de tuin planten, nu de grond nog niet bevroren is. Een echte winter! Jammer dat Vojtech het nog niet mee kan maken.

