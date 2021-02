Wagenborg schrapt veerdiensten Schier, treinen en bussen rijden wel (update)

In onze provincie wordt de veertocht van Lauwersoog naar Schiermonnikoog van 12.30 uur geschrapt, en de terugweg van Schiermonnikoog naar Lauwersoog om 13.30 uur.

Sneldiensten

Ook in de sneldiensten wordt geschrapt. Zo is er geen overtocht van Lauwersoog naar het eiland om 11.30 uur, en van Schier naar Lauwersoog gaat de overtocht van 12.30 uur niet door.

Wagenborg meldt dat de overige vaarten wel via de normale dienstregeling varen.

Treinen en bussen rijden wel

Arriva en Qbuzz laten weten dat hun treinen en bussen vooralsnog gewoon rijden. 'We kijken goed hoe de situatie is. Op basis van de actuele weersituatie en veilighheid nemen we de beslissing of we al dan niet blijven rijden', zegt een woordvoerder van Arriva.

'Het is niet uitgesloten dat we op een gegeven moment stoppen met rijden, maar we doen dat niet op voorhand. Verder geldt natuurlijk: let vooral goed op jezelf', besluit de woordvoerder.

De NS schrapt wel op voorhand treinen, maar niet in onze provincie. Vooral in het westen van het land rijden op sommige trajecten minder treinen.

Lees ook:

- Code rood: hoeveel sneeuw krijgen we in Groningen zondag?