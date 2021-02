Jeugdwerkers kijken terug op 'relweek': 'We zorgden dat we er een uur eerder waren'

Een straatcoach in gesprek met jongeren (personen op de foto komen niet in artikel voor) (Foto: David Rozing/ANP)

In andere grote steden in Nederland waren avond op avond rellen, maar de wijk- en jongerenwerkers van WIJ Groningen kijken terug op een rustige week na de invoering van de avondklok.

In de week gingen zo'n dertig jongerenwerkers in samenwerking van WIJ Groningen de straat op. In verschillende stadswijken stapten ze af op groepjes jongeren en praatten op ze in om naar huis te gaan.

Ondanks opruiend appverkeer, bleef het in Stad rustig op straat. Of dat alleen te danken is aan het extra aantal jongerenwerkers op straat, weet Geth Kuin, adjunct-directeur van WIJ Groningen niet. ‘Er waren allerlei aanwijzingen dat het vanwege de avondklok onrustig zou worden op straat. Maar dat is niet gebeurd.’



'Normaal werken er drie, nu 30'

Precies twee weken geleden ging de avondklok in. Tussen 21.00 en 4.30 uur mag in principe niemand, tenzij met een goede reden, de straat op. Diverse groepen die het niet eens zijn met de maatregel besloten zich te laten horen. In onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Den Haag braken fikse rellen uit.

Ook in de stad-Groningen werd oproer aangekondigd in de eerste week van de avondklok. In diverse, met straattaal doorspekte gespreksgroepen op sociale media en chatapps als Telegram, werden verschillende data genoemd.

Kuin: 'Zodra jongerenwerkers lucht kregen van een afspraak, zorgden zij dat ze er een uur eerder waren. Normaal werken er in het weekend twee tot drie jeugdwerkers. Nu dertig. Ze kennen zowat alle jeugd en zijn de oren en ogen van de wijk. In elke stadswijk waren ze actief.'

Vaak zijn het meelopers die zich laten meeslepen in verkeerde keuzes Geth Kuin, WIJ Groningen

Aanhoudingen voorkomen

In sommige wijken zoals Lewenborg waren jongeren op de been en was het onrustig. Ook in Paddepoel is op groepjes ingepraat om te vertrekken.

‘We willen zo voorkomen dat jongeren aangehouden worden en in de problemen komen’, zegt Kuin. Een strafblad voor een onbezonnen actie kan namelijk levenslang problemen opleveren. Kuin kent die verhalen ook. ‘Vaak zijn het meelopers die zich op het moment laten meeslepen in verkeerde keuzes, zoals een rel. Ze staan niet stil bij de gevolgen. Een strafblad kan hen een opleiding kosten, of een baan. Dat realiseren ze zich niet.’

Appgroep uit de lucht

Hoe kan het dat jongeren in andere steden de straat op gingen in en het in Groningen relatief rustig bleef? Kuin denkt dat daar meerdere redenen voor zijn. ‘Een van die appgroepen is uit de lucht gehaald en er is een aanhouding geweest. Daarnaast zijn er flinke straffen uitgedeeld aan relschoppers. Dat schrikt af.’

Na de eerste week is de inzet van de jongerenwerkers afgeschaald. De angel was uit de onrust en jongeren bleven thuis.



Lees ook:

- Beveiligers draaien overuren sinds avondklok

- Jongen aangehouden vanwege oproep tot rellen in Stad

- Buurtwerkers preventief aanwezig in Groningse stadswijken tijdens avondklok