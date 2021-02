Lycurgus wint thriller in Doetinchem bij debuut Douglas-Powell

De volleyballers van Amysoft Lycurgus hebben een belangrijke zege gepakt in de competitie. In Doetinchem wonnen de Groningers na een spannende vijfsetter van Active Living Orion. Douglas-Powell maakte zijn debuut voor Lycurgus.

Beide ploegen hadden tot dit duel alleen nog maar verloren van Draisma Dynamo in de competitie. De Groningers begonnen goed aan het duel tegen de concurrent. De eerste set eindigde in 22-25. Vervolgens kwam de thuisploeg goed terug. De tweede set ging met 26-24 naar Orion.

Debuut Douglas-Powell

In het derde bedrijf kwam de nieuwe passer-loper van Lycurgus, Thomas Douglas-Powell, bij een stand van 14-14 in het veld voor Erik van der Schaaf, die er eerder al was ingekomen voor Auke van de Kamp.

De 28-jarige Australiër sloeg gelijk een ace en liet zich verder goed zien in zijn eerste duel voor de ploeg van coach Arjan Taaij. De derde set werd wel verloren met een miniem verschil: 27-25.

Zeven matchpoints

De vierde set werd vervolgens overtuigend gewonnen door Lycurgus (16-25), waardoor er een vijfde en beslissende set kwam. Lycurgus nam in het laatste bedrijf het voortouw, maar had moeite om de genadeklap toe te dienen. De Groningers sloegen pas bij het zevende matchpoint toe (19-21), toen Luke Herr aan het net te sterk was voor Orion.

Nog twee te gaan

Lycurgus heeft zes overwinningen uit zeven wedstrijden met nog twee duels te gaan in de reguliere competitie. Alleen Draisma Dynamo uit Apeldoorn won tot nu toe alle wedstrijden in de eredivisie dit seizoen. Na de reguliere competitie begint de kampioenspoule met vier ploegen in plaats van de gebruikelijke zes (6-27 maart).



