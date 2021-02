Basketbalster Cornelius grijpt met Oranje naast EK ticket

Vlak voor het einde van de wedstrijd ging Laura Cornelius naar de kant. De Groningse maakte een paar seconden eerder haar vijfde fout. Ze ging zitten met het besef dat zij en haar ploeggenoten geknokt hadden, maar aanvallend tekort schoten tegen de Slowaakse vrouwen.

Ook zelf belandt Cornelius qua scores regelmatig in de dubbele cijfers. Nu bleef ze steken op twee rake driepunters.

Onvoldoende

'Vanaf minuut één liepen we achter de feiten aan. We kwamen steeds wel weer een stukje terug, maar we hadden te weinig speelsters in de wedstrijd zitten', reageerde Cornelius bij Ziggo Sport. Daarmee gaf ze zichzelf, zonder het hardop te zeggen, ook een onvoldoende.

Cornelius speelde wel met veel inzet wanneer ze binnen de lijnen stond. Met nog twee minuten op de klok verkleinde de speelster die opgroeide bij Celeritudo in Groningen de marge tot negen punten. Even later was het gat nog maar zes punten en leek er weer hoop te gloren voor de Nederlandse vrouwen om voor het eerst in 31 jaar een ticket voor het EK in de wacht te slepen.

Geen excuus

'Dit doet heel veel pijn want dit was dé kans. We hadden goed geloot met een groep van drie landen en in totaal hebben we drie keer thuis mogen spelen. Er stond een selectie die al jaren in de top meedraait bij de Europese jeugdkampioenschappen,' concludeert Cornelius.

Een excuus is er niet vind ze: 'De Slowaakse vrouwen hebben terecht gewonnen. Dat wij nog nooit zo'n belangrijke wedstrijd hebben gespeeld is geen excuus. Daar wil ik met niet achter verstoppen.'



