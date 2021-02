Treinverkeer in Groningen en Friesland alsnog gestaakt (update)

Eerder op de dag legde de NS het treinverkeer in heel Nederland al stil. In Groningen in Friesland leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Harm was één van de weinige Nederlandse treinreizigers. Hij pakt tegen 15.30 uur de stoptrein van Groningen naar Veendam, nadat hij zijn vader heeft bezocht.

Blij

'Ik ben blij dat de Arriva-treinen rijden', zegt Harm. 'Het was wel even afwachten, want ik zag dat de NS-treinen niet rijden. Maar Arriva rijdt wel weer sinds 10.00 uur vanochtend.'

Harm heeft dan ook wel even getwijfeld voor hij de trein instapte. 'Ik heb nagedacht of ik het wel of niet zou doen. Maar toen ik zag hoe het er buiten uitzag heb ik het er toch maar op gewaagd.'

Treinen van Arriva op het Hoofdstation (Foto: Noor Vloeimans/ RTV Noord)

'Verbaasd dat er verder geen treinen rijden'

Dat er, behalve op enkele regionale spoorlijnen, geen treinen rijden in Nederland bevreemdt Harm enigszins, zei hij 's middags. 'Het verbaast me wel een beetje, want het doet me ook wel denken aan het winterweer uit m'n jeugd. En zo heel erg winters ziet het er nou ook weer niet uit.'

'Ik vraag me af of het hier minder erg is dan in de rest van het land, of dat Arriva het beter voor elkaar heeft dan de NS', besluit Harm.

