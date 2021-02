Waterschappen bereiden vaarverbod voor om ijsgroei te bevorderen

Om de ijsgroei op sloten en kanalen te bevorderen, beperkt waterschap Noorderzijlvest de afvoer van water. Gemalen en stuwen worden op zo'n manier afgesteld dat er zo min mogelijk stroming is. Ook is er een vaarverbod op kanalen in de maak.

Het waterschap is met vooruitziende blik afgelopen week al begonnen met de maatregelen. Toen is er extra water afgevoerd.

Dat lijkt tegenstrijdig met het zoveel mogelijk verminderen van stroming, maar dat is schijn. Want wat eerder is afgevoerd, hoeft nu niet meer te worden weggewerkt. 'Hierdoor komt het watersysteem sneller tot rust, waardoor gemalen eerder uitgezet kunnen worden', zegt Floris Knot namens het waterschap.

Zo min mogelijk malen

Waar het kan, zet Noorderzijlvest gemalen uit. Voor een mooie ijsvloer zou het beste geen enkel gemaal nog pompen, maar dat is niet mogelijk. Sommige sloten zouden anders overstromen. Maar ook polders waar kwelwater naar boven komt, moeten daarvan worden verlost. 'Als dat niet wordt afgevoerd, zou het ijs gaan opbollen. Per gebied is maatwerk nodig', zegt Knot.

Vanaf vandaag neemt de wind geleidelijk af, dan kan het snel gaan met de ijsaangroei Floris Knot - Waterschap Noorderzijlvest

Vaarverbod vandaag voorbereid

Samen met waterschap Hunze en Aa's, de provincie en de gemeenten spreekt waterschap Hunze en Aa's maandag over een mogelijk vaarverbod op onder meer kanalen. Knot: 'Dat gebeurt in overleg, want wij zijn niet de enige waterbeheerder. Onze intentie is om dat vandaag voor te bereiden.'

De gemeente Groningen heeft al aangekondigd dat op de Diepenring in Stad gewoon gevaren mag worden. De voltallige gemeenteraad keerde zich zondag tegen dat besluit.

Geen garantie op dikke ijsvloer

Noorderzijlvest zegt geen garantie te kunnen geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen.

'De harde wind zorgt voor scheefstand op het watersysteem, waardoor op sommige plekken heel veel water ligt en elders juist minder. Vanaf vandaag neemt de wind geleidelijk af, dan kan het snel gaan met de ijsaangroei. Bij bruggen en gemalen kan het gevaarlijk zijn. Het blijft dus uitkijken.'

