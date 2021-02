Expeditie 1,5 meter: het busje gaat niet de sneeuw in

Deze Expeditie is anders dan anders. Door de sneeuwval en gladheid blijf het populaire busje in de garage staan. Presentator Léonie Albers pakt de Landrover en toert voorzichtig door de provincie.

Hoewel Groningen een dik pak sneeuw had verwacht, wordt er toch veel op de slee gereden en sneeuwballengevechten gehouden. Wat doen mensen nog meer op zo’n dag?

Ook in Expeditie 1,5 meter:

? Snelle trekkers in Sappemeer

? Een snelle boodschap in Sappemeer

? Kinderen op de slee in Scheemda

? Prachtig pand in Scheemda

? Puppy in Groningen

? Sleeën in het Noorderplantsoen

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

