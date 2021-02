Scholen blijven maandag dicht vanwege winterweer

Lege klaslokalen in coronatijd (Foto: ANP)

De scholen die hebben besloten om de deuren te sluiten, gaan ter compensatie online lessen geven.

'Docenten moeten soms van ver komen'

'Het is veiliger om nog even gesloten te blijven vanwege sneeuw en ijzel', zegt OPRON-bestuurder Marieke Andreae. De koepel heeft scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam.

'De meeste kinderen wonen in de directe omgeving, maar medewerkers moeten soms van verder komen. Met het advies om niet de weg op te gaan, is dit het enige juiste besluit', zegt Andreae.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om maandag niet de op weg te gaan, omdat de omstandigheden ook dan nog gevaarlijk blijven.

Deze basisscholen blijven dicht

Het besluit om maandag dicht te blijven, is inmiddels door de volgende scholengemeenschappen genomen:

Christelijke Kindcentra Drenthe

Groningse Schoolvereniging

Katholiek Onderwijs Groningen (KOC)

Lauwers en Eems (L&E)

Marenland

Noorderbasis

Noordkwartier

Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW)

Openbaar Onderwijs Groningen

OPRON

Perspectief

Primenius

Quadraten

RENN 4

Stichting Baasis

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG)

Ultiem

VCO Midden- en Oost-Groningen

VCPO Noord-Groningen

VCOG

Vereniging Jenaplanonderwijs Noord

Visio Haren

Widar Vrijeschool

Deze middelbare scholen blijven dicht

Naast basisscholen laten ook middelbare scholen en mbo's aan RTV Noord weten dat de gebouwen maandag dicht blijven vanwege het winterweer. Het gaat om de volgende scholen:

Alfa-college

Gomarus College

Parcival College

Noorderpoort

Terra Winsum

Widar Vrijeschool

Winkler Prins

Geen noodopvang

Bij een deel van de scholen is maandag ook geen noodopvang. 'Wij vragen ouders in eerste instantie om in hun eigen omgeving een oplossing daarvoor te bedenken. Als dat niet lukt, vragen wij hen contact op te nemen met de directeur van de school', zegt Andreae.

De noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of voor kwetsbare kinderen.

Of de scholen dinsdag wel weer open gaan, is nog onduidelijk. Dat wordt in de loop van maandag door de scholenkoepels besloten..

