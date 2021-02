Scholen blijven maandag dicht vanwege winterweer (update)

De scholen die hebben besloten om de deuren te sluiten, gaan ter compensatie online lessen geven.

'Docenten moeten soms van ver komen'

'Het is veiliger om nog even gesloten te blijven vanwege sneeuw en ijzel', zegt OPRON-bestuurder Marieke Andreae. De koepel heeft scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam. 'De meeste kinderen wonen in de directe omgeving, maar medewerkers moeten soms van verder komen. Met het advies om niet de weg op te gaan, is dit het enige juiste besluit', zegt Andreae.

Besluit heeft moeite gekost

‘Voor mij persoonlijk heeft het besluit om dicht te blijven wel moeite gekost’, bekent Andreae. ‘We hebben vorige week hard gewerkt om de heropening van de scholen goed voor te bereiden.’

De beslissing om dicht te blijven is genomen in overleg met andere schoolorganisaties. ‘Daarbij hebben gekeken naar het advies van het KNMI en Rijkswaterstaat.’

We hebben wisselende reacties gehad, maar onderaan de streep is er wel begrip OPRON-bestuurder Marieke Andreae

Wisselende reacties van ouders

Niet alle ouders hebben positief gereageerd op de beslissing van de scholen. ‘Dat begrijp ik’, zegt Andreae. ‘We hebben geprobeerd om iedereen zo vlot mogelijk te informeren. We hebben inderdaad wisselende reacties gehad, maar onderaan de streep is er wel begrip.

Hoe gaat het dinsdag?

Denkt Andreae dat de scholen dinsdag wel open gaan? ‘We gaan later vandaag bepalen wat wijsheid is’, zegt ze. ‘Daarbij laten we ons weer leiden door het KNMI en Rijkswaterstaat. Maar we hopen natuurlijk dat we weer open kunnen.’

Geen noodopvang

Bij een deel van de scholen is maandag geen noodopvang. 'Wij vragen ouders in eerste instantie om in hun eigen omgeving een oplossing daarvoor te bedenken. Als dat niet lukt, vragen wij hen contact op te nemen met de directeur van de school', zegt Andreae. De noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of voor kwetsbare kinderen.

Ook het leerlingenvervoer van Publiek Vervoer ligt maandag de hele dag stil vanwege het winterweer.

Deze basisscholen blijven dicht

Het besluit om maandag dicht te blijven, is inmiddels door de volgende scholengemeenschappen genomen:

Christelijke Kindcentra Drenthe

GBS De Wierde

Groningse Schoolvereniging

Katholiek Onderwijs Groningen (KOC)

Kentalis Tine Marcusschool

Lauwers en Eems (L&E)

Marenland

Noorderbasis

Noordkwartier

Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW)

Openbaar Onderwijs Groningen

OPRON

Perspectief

Primenius

Quadraten

RENN 4

Stichting Baasis

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG)

Stichting Sint Nicolaasschool

Ultiem

VCO Haren

VCO Midden- en Oost-Groningen

VCPO Noord-Groningen

VCOG

Vereniging Jenaplanonderwijs Noord

Visio Haren

Widar Vrijeschool

Ubbo Emmius

Staat jouw scholengemeenschap hier niet tussen, maar is inmiddels wel besloten om dicht te blijven? Mail dan naar redactie@rtvnoord.nl.

Deze middelbare scholen blijven dicht

Naast basisscholen laten ook middelbare scholen en mbo's aan RTV Noord weten dat de gebouwen maandag dicht blijven vanwege het winterweer. Het gaat om de volgende scholen of scholengemeenschappen:

Alfa-college

CSG Augustinus

Dollard College

Gomarus College

Het Hogeland College

Kentalis Guyotschool

Noorderpoort

Openbaar Onderwijs Groningen

Parcival College

RSG de Borgen

Terra Winsum

VO Eemsdelta

Widar Vrijeschool

Winkler Prins

Deel kinderopvang is geopend

Een deel van de kinderopvang is maandag wel open. Zolang het code oranje blijft, zijn alle locaties van SKSG open. De BSO is alleen open voor noodopvang.

Bij Kids2B zijn tien van de 36 locaties open:

Appingedam Oling

Appingedam OPwierde

Bedum De Vlijt

Eenrum

Kindcentrum Delfzijl Noord

Loppersum

Merelhuis Middelstum

Ten Boer

Uithuizermeeden

Winsum

Alle voorscholen en peuterspeelzalen van stichting Peuterwerk van de Tintengroep zijn maandag gesloten.

