Nog geen bussen, beperkt treinverkeer en verraderlijke gladheid op de weg (update)

De bussen van Arriva in Groningen en Friesland gaan vanaf 12:00 uur weer rijden, meldt de vervoerder. Qbuzz hoopt rond 10.15 uur meer duidelijkheid te kunnen geven over het busverkeer van vandaag.

De situatie op de weg

De situatie op de weg in onze provincie is zeer wisselend, zegt Jos Wortelboer van het zoutdepot in Nieuwe Pekela. ‘In het noordelijk deel is de situatie op de weg over het algemeen beter dan in het zuidelijk deel. Ook aan de oostkant is meer stuifsneeuw’, vertelt Wortelboer.

‘Het is oppassen geblazen, want van het ene op het andere moment rijd je een sneeuwduin in. Richting Ter Apel liggen toch wel sneeuwduinen van een meter.’

Provincie: mijd de Kielsterachterweg

De provincie Groningen roept automobilisten op om de Kielsterachterweg tussen Hoogezand en Wildervank te mijden. Door de harde wind en sneeuwduinen is de situatie daar te gevaarlijk. Er wordt met vier wagens gewerkt om de weg beter begaanbaar te maken.

Nog voldoende strooizout

Er is nog voldoende strooizout in voorraad. ‘En we hebben weer driehonderd ton in bestelling’, zegt Wortelboer.

Ook de Meldkamer Noord-Nederland meldt dat het op verschillende plaatsen verraderlijk glad is.

'Niet meer veilig om door te rijden'

Zondagavond om 21.00 uur stopten de bussen van Qbuzz met rijden vanwege het aanhoudende winterweer. Het treinverkeer werd om 18.00 uur stilgelegd.

'Vanwege de weersomstandigheden is het niet meer veilig om nog langer door te rijden', zei busvervoerder Qbuzz. Maandagochtend wordt rond 10.15 uur duidelijk of de bussen later op de dag wel weer gaan rijden.

Treinen reden van 10:00 tot 18:00

De treinen van Arriva reden zondag van 10.00 tot 18.00 uur, terwijl het treinverkeer in vrijwel heel Nederland de hele dag stillag.

'Door het weer traden steeds meer problemen op aan de infrastructuur en het materieel. De sneeuw komt telkens hoger te liggen, wat niet bevorderlijk is voor rijden met de treinen', legde een woordvoerder de keuze om te stoppen met rijden uit.

De bussen van Arriva reden zondag vrijwel de hele dag niet.

