Noordelijke Rekenkamer: 'Bewoners hebben weinig invloed op ruimtelijke plannen'

Groningers worden te weinig betrokken bij ruimtelijke plannen van de provincie. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een rapport dat vanavond is uitgebracht.

Waar wel inbreng van bewoners mogelijk is, gaat dat niet over wezenlijke zaken. Dat betekent dat belanghebbenden alleen worden geïnformeerd over de plannen en verder geen rol hebben in de besluitvorming. En als omwonenden wél inbreng hebben, verplicht de provincie zich niet om met die inbreng wat te doen.

N366 en De Vork

De Noordelijke Rekenkamer baseert haar bevindingen op twee concrete, afgeronde projecten. Het gaat om de plannen om de N366 tussen Veendam en Ter Apel veiliger te maken en de aanleg van opstelterrein voor treinen 'De Vork', aan de zuidkant van de Stad.

'Er lag in beide projecten weinig nadruk op het ophalen van kennis en ideeën bij de omwonenden', zo is in het rapport te lezen. 'Bij de N366 gebeurde dit nauwelijks. De provincie heeft bij De Vork meer informatie bij participanten (bewoners, red.) opgehaald, maar de doorwerking daarvan is minimaal.' Daar wordt mee bedoeld dat de ideeën van bewoners nauwelijks of geen invloed hebben op de besluitvorming.

Twee derde wil meer betrokkenheid

Naast een analyse van de inspraak van bewoners, onderzocht de Noordelijke Rekenkamer ook of Groningers wel behoefte hebben aan inspraak, en zo ja, op welke manier.

Daaruit blijkt dat ruim twee derde van de Groningers betrokken wil worden bij plannen die betrekking hebben op hun leefomgeving, zoals de aanleg van wegen en bruggen. Drie kwart van de Groningers vindt dat de overheid uiteindelijk moet beslissen over de plannen. Ruim een kwart vindt dat bewoners zelf moeten kunnen beslissen, of in ieder geval een gelijkwaardige gesprekspartner moeten zijn in de besluitvorming.

Gericht beleid

Maar dáár komt dus weinig van terecht, concludeert de Rekenkamer. Want hoewel de provincie het belangrijk vindt dat omwonenden mee praten, is er op dit moment geen speciaal beleid voor. Dat moet er wel komen, bevelen de onderzoekers aan.

Daarbij moet de provincie bij elke ruimtelijke ingreep nagaan wie er allemaal betrokken bij zijn. De ruimte die betrokkenen vervolgens krijgen bij de besluitvorming moet aansluiten bij hun behoeftes.

Reactie provincie

De provincie onderschrijft de conclusies van het rapport voor een deel. Zo wijst gedeputeerde Fleur Gräper erop dat er bij opstelterrein De Vorm met een geluidswal tegemoet is gekomen aan een van de belangrijkste wensen van omwonenden.

Ook werkt de provincie bij de ruimtelijke plannen in principe met een omgevingsmanager. 'Het uitgangspunt daarbij is dat een omgevingsmanager deel uitmaakt van het team dat het project leidt. Zijn taak is om de samenwerking met inwoners vorm te geven, te monitoren en een prominente plek te geven.'

Mensen krijgen vaak het gevoel dat ze mee kunnen denken op het niveau van de tekentafel, maar dat station is dan meestal al gepasseerd Fleur Gräper - Gedeputeerde

Daar hoort volgens Gräper ook verwachtingsmanagement bij. Wettelijk zijn er inspraakmomenten vastgelegd waarop omwonenden hun zegje kunnen doen over de concrete plannen die voor liggen en waar de provincie op moet reageren. 'Mensen krijgen daarbij vaak het gevoel dat ze mee kunnen denken op het niveau van de tekentafel, maar dat station is dan meestal al gepasseerd. De tekentafelgesprekken vinden vaak veel eerder plaats.'

Vroeg stadium

Daarom is het volgens Gräper belangrijk dat bij ruimtelijke plannen in een vroeg stadium al wordt geïnventariseerd welke partijen allemaal betrokken zijn, en dat ook duidelijker wordt gemaakt wanneer mensen écht mee kunnen beslissen, en wanneer niet meer. 'Dat voorkomt teleurstellingen.'

Als goed voorbeeld noemt Gräper de verdubbeling van de N33. 'Inwoners van Tjuchem hebben actief meegedacht met het opstellen van de plannen. Daar kwamen twee varianten uit naar voren. Een variant was praktisch niet haalbaar. Daar was acceptatie voor. En een andere variant die is ingebracht is uiteindelijk ook de officiële voorkeursvariant van de provincie geworden.'

Volgens Gräper zorgt het serieus nemen van omwonenden en een heldere verwachtingsmanagement voor meer acceptatie, ook als het algemene belang zwaarder weegt dan individuele belangen.

Het hele rapport, inclusief een reactie van de provincie, vind je hier.



