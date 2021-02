Bomaanslag op Johannes Versfeld opnieuw belicht: 'Vooral voor zijn zoon'

De zaak rond de autobom die bijna een eind maakte aan het leven van Johannes Versfeld uit 't Zandt, komt opnieuw in de publiciteit. Journalist Mick van Wely belicht de aanslag van ruim 20 jaar geleden maandagavond in het programma RTL Crime Desk.

Versfeld en zijn tienjarige zoontje reden op 23 november 2000 in hun auto op de A28, toen er ter hoogte van Nunspeet een bom ontplofte. Terwijl zijn zoontje ongedeerd bleef, verloor Versfeld zijn beide benen. Wie er achter de aanslag zat, is nooit opgehelderd.

Journalist Van Wely volgde de zaak destijds voor Dagblad van het Noorden. Onlangs werd hij opnieuw benaderd door Versfeld, met het verzoek om de zaak opnieuw aandacht te geven. 'Johannes wil heel graag dat de zaak opgelost wordt. Vooral voor zijn zoon, die er echt wel de gevolgen van heeft gemerkt. Hij looft 100.000 euro uit voor de gouden tip.'

Toen ze bij Nunspeet reden vulde de auto zich met muziek. Alarma! La Bomba! Journalist Mick van Wely



Mogelijk link met zaak Ridouan Taghi

Tijdens de bijna noodlottige autorit speelt een cassettebandje een opmerkelijke rol. 'Zijn zoontje vroeg om een bandje met muziek uit Venezuela af te spelen: La Bomba. Toen ze bij Nunspeet reden vulde de auto zich met muziek. Alarma! La Bomba! Op dat moment ontploft de bom. Johannes wist de auto aan de kant te zetten en tilde zijn zoontje over zijn bebloede benen heen uit de auto.'

De zaak is volgens Van Wely des te opmerkelijker omdat het van alle 1700 cold cases van de politie de enige is met een bomaanslag. 'Versfeld stond bekend als softdrugsdealer. Het vermoeden bestaat dat de aanslag op zijn leven een afrekening had moeten worden', meldt de politie over de zaak.

Mogelijk heeft de bomaanslag een actuele link, stelt Van Wely. 'De man die volgens Johannes achter de aanslag zat, Mustafa F. speelt een hoofdrol in het mocromaffia-proces rond Ridouan Taghi. F. was zijn grootste opponent.'

Zaak Els Slurink bewijst nut cold case-onderzoek

Het oppakken van cold cases loont volgens Van Wely geregeld. Een voorbeeld daarvan is de moord op Els Sluring. In die zaak hield de politie vrijdag een verdachte uit Brabant aan. 'Heel knap dat er een verdachte is opgepakt', zegt Van Wely.

'Het is een bekende insluiper en kennelijk is er in die tijd een streep door dat scenario gezet. Toch jammer achteraf, want die man was van meet af aan in beeld. Maar als je aan de boom blijft schudden, levert het uiteindelijk wel wat op.'

RTL Crime Desk is maandagavond om 20.30 uur te zien op RTL 5

