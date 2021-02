Werknemers thuis? Dan kan de thermostaat op kantoor een tikje lager

Volgens het Groningse bedrijf Syplon wordt er bij één op de vijf à tien onnodig veel gas en stroom verbruikt en dus ook geld verspild. Syplon is door het duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim ingeschakeld om bedrijven te helpen de verspilling tegen te gaan. Zeker nu het zo koud is extra interessant, zegt Hielke Koning, energie-expert bij Syplon.

Syplon doet in energiemonitoring en houdt op afstand het verbruik in de gaten van zo’n honderd organisaties, variërend van mkb-bedrijven tot overheids- en scholenorganisaties. Nu veel mensen thuiswerken blijkt dat veel bedrijven hun verbruik nog wel wat kunnen terugschroeven.

Onnodig verstoken

Dat kan behoorlijk oplopen, zegt Koning van Syplon: ‘Zo bleek onlangs dat een beheerder van een sporthal in twee weken tijd zo’n achthonderd euro had kunnen besparen.’

Dat bedrijven onnodig veel verstoken komt volgens Koning vaak doordat onduidelijk is wie binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de hoogte van de energierekening. En dus is er niemand die bijvoorbeeld vooraf ingestelde stook- en verlichtingstijden checkt of aanpast.

Koning: ’Een gebouwinstallatie wordt één keer ingeregeld en dan is er verder niemand die erom denkt. Dus stoken de installaties gewoon door.’ Personeel is zich vaak niet bewust van deze situatie. Ook weten mensen vaak niet bij wie ze moeten zijn om er wat aan te doen.

Alle vleugels verwarmd

Corona heeft een flinke invloed op energierekeningen, legt Koning uit. ‘Bij veel organisaties is het elektriciteitsverbruik gedaald omdat op kantoor minder computers worden gebruikt en verlichting minder is ingeschakeld. Tegelijk zien we bij met name scholen dat gasverbruik sterk is gestegen, vooral doordat er zo intensief geventileerd wordt.’

Zolang de ramen verplicht open staan zoals op de scholen, heeft advies over energiebesparing niet zoveel zin. ‘Maar we zien ook dat er niet altijd even handig wordt omgegaan met verwarming van gebouwen’, verklaart Koning. ‘Mensen die wel naar kantoor gaan, zoeken hun eigen plekje op. Omdat iedereen dat doet worden alle vleugels van het gebouw verwarmd.’

Maatregelen liggen vaak voor de hand

De maatregelen liggen voor de hand, stelt Koning. Zet mensen bij elkaar, adviseert hij. En draai de temperatuur in delen van het gebouw waar niemand is, naar achttien graden. Ook andere aanpassingen zijn vaak verrassend eenvoudig, aldus Koning.

Vaak kan gewoon de thermostaat een tikje terug, als iedereen maar weet waar die zit. En als het wat technischer is dan is het zinvol de installateur in te schakelen en die een check te laten doen.

Duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim vindt dat bedrijven meer moeten inzetten op energiemonitoring. Volgens Nathaly Bouwers van Groningen Werkt Slim is dat belangrijk omdat vaak het besef mist dat er wat valt te besparen op energieverbruik. Helaas, zegt ze, want vaak is maatregelen nemen helemaal niet zo ingewikkeld.

