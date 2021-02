Toch nog die winterbanden eronder: ‘In tien jaar niet zo druk geweest’

Het is aanpoten voor garagebedrijven in onze provincie. Het winterse weer is voor veel mensen reden om alsnog de winterbanden onder de auto te laten zetten.

‘Ik heb het in tien jaar tijd nog nooit zo druk gehad als nu’, zegt garagehouder Marc Cremers uit Winschoten.

Winterbanden

Elk jaar is het weer een vraag die bij veel automobilisten opspeelt: moet ik op winterbanden rijden of valt het zoals gewoonlijk wel mee met het winterse weer in Nederland? Veel van hen nemen de gok en vinden het wel prima op zomer- of all season-banden. Totdat er weken als deze aankomen met sneeuwval en nachtelijke temperaturen van zo’n -10 graden.

Cremers: ‘Ik heb veel winterbanden voor mensen in de opslag liggen. Die liggen er al twee, drie, soms wel vier jaar. Mensen betalen daar keurig voor, maar laten de banden nooit vervangen. Nu is dat ineens anders! Er breekt een soort paniek uit bij mensen als ze het winterse weer zien. Dus ik krijg allemaal belletjes van mensen of de banden toch nog even vervangen kunnen worden.’

Zo’n 95 procent van de klanten heeft de bandenwissel gedaan Erik Kalk - Eigenaar bandenservice

Bernie Oosterhuis van Auto Jansingh in Winschoten ziet hetzelfde gebeuren. ‘Het is wel twee keer zo druk! En het zijn niet alleen de banden, het zijn ook de accu’s die door het koude weer het laatste zetje krijgen en kapot gaan. Ik heb iemand extra ingehuurd, omdat het zo druk is op dit moment.’

‘Bandenhotel’

De drukte is ook goed te merken bij Kalk Bandenservice in Heiligerlee. Erik Kalk spreekt over zijn zogenaamde ‘bandenhotel’; een loods met daarin banden verdeeld over zes verdiepingen. De banden zijn van klanten, zij betalen voor de opslag.

‘Zo’n 95 procent van de klanten heeft de bandenwissel gedaan. Dat is normaal gesproken een stuk lager. Ja, je kunt wel zeggen dat wij het lekker druk hebben gehad.’

Hij heeft nog een tip voor de bandentwijfelaars: ‘Rij je zo’n 40.000 kilometer per jaar of ga je bijvoorbeeld op wintersport, dan raad ik winterbanden aan. Rij je alleen een beetje in de regio? Dan is een goede all season voldoende.’

Drukke periode

Bij Autohuis Aduard en Garage Vos in Oude Pekela merken ze iets minder van de plotseling toename van de ‘winterbandendrukte’. Maar dat betekent niet dat zij niks te doen hebben.

Het lijkt alsof mensen het geld dat ze besparen op de vakantie nu uitgeven aan de auto Richard Woude - Garagehouder

‘Het is in deze tijd van het jaar altijd aanpoten, vertelt Arnoud Helmholt van het autohuis. Volgens Richard Woude van de Pekelder garage is het de afgelopen tijd steeds drukker geworden. ‘Het komt niet per se door het vervangen van winterbanden, dat loopt altijd wel door. Maar verder is het hartstikke druk. Wij zitten al weken op rij vol.’

Hoe dat komt? Woude heeft wel een vermoeden: ‘Mensen kunnen natuurlijk niet op vakantie, dus dat geld houden zij over. Het lijkt wel alsof zij dat nu uitgeven aan het onderhoud van de auto.’



