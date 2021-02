'Als ik groot ben? Word ik burgemeester'

Hij werd buitenspel gezet na de verkiezingen in EemsDelta. Zat in zak en as. En toen kwam de PvdA in Pekela. Of-ie daar wethouder wilde worden. Nou ja, gráág. De eretitel ‘Beste bestuurder kleine gemeenten’ kwam daar afgelopen week voor Bé Schollema (41) nog eens overheen.

‘Geen saaie tijd’ vat Schollema bondig samen. Het begon met het einde van zijn wethouderschap In Loppersum. Herindeling. Verkiezingen. ‘Ik had natuurlijk wel gezien dat de partijen in Delfzijl met elkaar door wilden. Maar ik dacht ook: vijf zetels! Daar kunnen ze toch niet omheen. Maar het kon wel. Ik was naïef.’

En dus op zoek naar ander werk, een andere baan. En dan is er ineens dat telefoontje. Of hij de overleden Henk Busemann wil opvolgen als wethouder in Pekela. Uitgerekend Pekela, waar vader Meindert jarenlang de burgervader was, geliefd bij de Pekelders. Zou dat nog een rol hebben gespeeld?

Lang over nagedacht

‘Het zou kunnen. Ik heb lang nagedacht, want ik krijg natuurlijk wel te maken met mensen die mijn vader hebben gekend. Waar ze mee samenwerkten. En dan komt wellicht het moment dat ze zeggen: met je vader kwam ik er wél uit.’

Overal zijn gemeenten aan het opschalen. Alles moet groter, al was het alleen maar vanwege al die taken die door de rijksoverheid bij gemeenten zijn ondergebracht. Pekela is als enige aan het afschalen. ‘Dat is heel interessant. Ik wil straks nog wel eens zien wie goedkoper uit is.’

'Er is altijd wel iemand beter'

Nu nog raadslid in Eemsdelta, per 3 maart krijgt Pekela de 'Beste Bestuurder kleine gemeentes’ erbij. Een grote eer. Maar ook: ‘Kan natuurlijk niet. Er is altijd wel iemand beter’. Gronings bescheiden. Geboren en getogen in Middelstum.

Vader Meindert overleed ruim een jaar geleden aan een hartinfarct. Pater familias van een rooie familie, deed hij het voor: zijn zonen werden raadslid. Bé net als pa wethouder. En op termijn gaat hij ook voor het burgemeesterschap. Bezig zijn met de dagelijkse problemen van een gemeenschap.

Het is als de dag van vandaag: overal sneeuwschuiven. Problemen verplaatsen. Waar ze nu uiteindelijk het beste worden opgelost, is nog een vraag. De Oost-Groninger bestuurders die zo stroef samenwerken, beloven in elk geval beterschap. Bé Schollema gaat er voor: ik ga niet alleen op de winkel passen. Het moet wel verschil maken, of ik daar zit of niet.’

