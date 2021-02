Ontsnapte dieren in Stadskanaal weer veilig achter nieuw hek

De dieren konden ontsnappen doordat onbekenden een hek hadden doorgeknipt.

'De herten durfden overdag niet terug'

Eveline Dobber, voorzitter van Wijkbelang Maarsveld, is woest over wat er gebeurd is. ‘De daders denken niet na over de gevolgen hiervan. Veel van de dieren zijn hier geboren en kunnen buiten de hekken niet leven.’

De herten waren ’s nachts de naastgelegen weg overgestoken, maar durfden overdag niet terug. Daardoor moest het toegangshek de hele dag openstaan en werden de overige dieren ergens anders opgevangen.

In een aantal gebouwen in de buurt was stro voor hen neergelegd, maar ze moesten hun buitenverblijf een dagje missen. Inmiddels zijn ze weer terug op de dierenweide.

Ontsnapte emoes in Stadskanaal (Foto: Jeanette Drok-Panneman)

Klopjacht op dieren voorkomen

In 2019 is het hek van de dierenweide ook opengeknipt, vertelt Dobber. ‘Toen waren er ook herten weggelopen, maar er ontstond een klopjacht en de dieren renden in paniek de woonwijk in. Dat wilden we nu voorkomen.’ Het ging om een moederhert en haar kalf, die net als nu in het weekend ontsnapten. Het kalf kwam op maandag al snel weer teruglopen, maar bleef roepen om haar moeder. Uiteindelijk kwamen beide herten weer veilig binnen de hekken.

De politie riep op om dit keer niet naar de dieren toe te gaan, twee vrijwilligers hebben de herten zondag in de gaten gehouden. Ze zijn snel bang als mensen te dichtbij komen, dus zat er niks anders op dan afwachten tot ze zelf terug zouden lopen.

Aangifte gedaan bij politie

Op Facebook riepen mensen op om camera’s op te hangen rond de dierenweide, maar volgens Dobber is de ruimte waarschijnlijk te groot om alles te filmen. Er wordt nog gekeken naar andere oplossingen om herhaling te voorkomen, zoals versteviging van het hek.

Het kapotte hek werd zondag direct gerepareerd en er is aangifte gedaan bij de politie. Wijkbelang Maarsveld heeft geen idee wie de daders zijn en roept getuigen op contact op te nemen met de politie.

