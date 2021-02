Ondernemers beginnen online whiskyveiling: ‘Het is bijna vloeibaar goud’

Zeldzame en exclusieve flessen whisky zijn steeds meer geld waard. Jelger Visser en Martin van Hoek zijn ondernemer in Groningen en gepassioneerde whiskyliefhebbers. Ze beginnen per 1 april European Whisky Auctions, het eerste gespecialiseerde online whiskyveiling platform van Nederland.

Daarvoor zijn drie redenen: de groei van de whiskymarkt, de impact van Brexit en whisky wordt meer en meer gezien als een alternatief beleggingsobject. De waarde van een fles wordt bepaald door de zeldzaamheid, de leeftijd (hoe lang het in een vat gezeten heeft om te rijpen), de kwaliteit en het karakter van het vat en het moment van distilleren.

Visser (42) hierover. 'Zo is een 18 jaar oude single malt whisky uit de jaren zestig of zeventig vaak vele malen meer waard dan een hedendaagse 18 jarige.'

Stuk beter

Visser is al jaren in de ban van whisky, terwijl zijn eerste kennismaking vijftien jaar geleden niet positief was. ‘Ik vond het sterk en vreemd spul. De tweede keer beviel al een stuk beter en ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de whiskywereld.’

Een fles een jaar wegzetten kan ervoor zorgen dat de prijs zomaar over de kop gaat Jelger Visser, ondernemer en initiatiefnemer European Whisky Auctions

Zo kwam Visser er achter dat whisky waarde vertegenwoordigt. ‘Een fles een jaar wegzetten kan ervoor zorgen dat de prijs zomaar over de kop gaat.’ Door de steeds groter wordende gemeenschap die interesse heeft voor deze sterke drank kwamen veilingen in opkomst.

Gevolgen Brexit

Het mekka van de markt is in Engeland en Schotland. Alleen komen kopers er sinds 1 januari achter dat bij de import uit deze landen nog even btw afgerekend moet worden. En hoe exclusiever de fles, des te hoger het bedrag. ‘Een exclusieve fles whisky van bijvoorbeeld duizend euro gaat dan al snel richting de twaalfhonderd euro’, rekent Visser voor.

Gezien het feit dat geld op de bank momenteel niks oplevert, zoeken beleggers naar andere vormen. Whisky is een alternatief. De gemiddelde prijs is de afgelopen tien jaar gemiddeld tien tot vijftien procent per jaar gestegen En daar zit nog geen einde aan vanwege dat er altijd meer vraag is dan aanbod. Waarmee waardevastheid voorlopig gegarandeerd lijkt.

Pakhuizen leger

‘In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn veel destilleerderijen gesloten, omdat er toen juist een overschot was. Omdat whisky vaak jaren ligt te rijpen, waren de pakhuizen vlak na de sluiting nog goed gevuld. De whisky kon rustig rijpen en zo nu en dan werden er nieuwe bottelingen op de markt gebracht. Inmiddels raken de pakhuizen leger, waardoor de schaarste toeneemt. Dat heeft gevolgen voor de prijs’, aldus Visser.

Dat alles bij elkaar maakt het voor Visser en Van Hoek (50) interessant om het bedrijf European Whisky Auctions te beginnen. In de afgelopen anderhalf jaar is veilingsite ontwikkeld en voorzien van alle gemakken voor de gebruiker. Het veilingplatform is gericht op de whiskyliefhebber, verzamelaar en belegger.

Het is bijna vloeibaar goud Jelger Visser over hoeveel een fles whisky waard kan zijn

Gemopper

Visser hierover. ‘Ik draai nu ruim tien jaar mee en ken de wereld steeds beter. Martin is meer van het beleggen en dat brengen we samen. Brexit heeft invloed op de markt. Het aanbod op de Engelse veilingen is sinds begin dit jaar gehalveerd. Er wordt op social media veel gemopperd over de btw die nu betaald moet worden. Het moment is nu rijp.’

Het is de bedoeling om eens in de maand 150 à 200 flessen te veilen. Visser: ‘de veiling draait dan tien dagen en op zondagavond wordt de afslagprijs vastgesteld. De aanbieder kan altijd een drempelprijs instellen om de fles te beschermen tegen een te goedkope afslagprijs.’

Lucratief

En dat kan een hele lucratieve bezigheid zijn. ‘Het begint vaak bij 400 euro, maar prijzen van 20.000 tot 50.000 euro zijn geen zeldzaamheid. Dan heb je het over flessen van 0,7 liter hè. Het is bijna vloeibaar goud.’