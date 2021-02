Al vloggend op zoek naar biologische ouders

Nauwkeurig houdt Dekker al zijn stappen bij in de zoektocht naar zijn biologische ouders. Daarover maakt hij uitgebreide vlogs. Ondanks dat hij al 26 jaar geleden is geadopteerd, is hij afgelopen december met zijn zoektocht en zijn vlogs gestart. En dat is niet zonder reden.

'Ik vond het te confronterend'

'Elf maanden geleden werd ik vader van een dochter en sindsdien is mijn interesse weer opnieuw aangewakkerd. Ik ben er in het verleden wel een paar keer mee bezig geweest, maar dat liep op niets uit en toen ben ik gestopt met zoeken. Ik vond het ook te confronterend, niet wetende wat ik tegen zou komen.'

Zoektocht voor dochtertje

Nu hij een dochter heeft wil hij toch wel graag weten van wie zij haar genen zou hebben. En ook denkt Dekker dat er een moment komt dat ze zich gaat afvragen waar haar vader vandaan komt. Daar wil hij dan graag een antwoord op kunnen geven. 'Ik wilde de pijn en de leegte die ik voelde niet aan haar overdragen.'

Al contact met familie

Dekker wil het graag grondig aanpakken en heeft in zijn studeerkamer zelfs een 'investigation muur' gemaakt waar hij alle aanknopingspunten in zijn zoektocht kan vermelden. Zijn zoektocht gaat boven verwachting voorspoedig. Omdat hij weinig aanknopingspunten had, dacht hij dat het erg moeilijk zou worden, maar inmiddels heeft hij zelfs al contact met familie.

Via hen heeft hij een mogelijk scenario te horen gekregen over de reden van zijn adoptie, maar daarover blijft hij voorzichtig. 'Ik wil het eerst zeker weten en van familie horen die dichterbij staat.'

Volgens dit scenario zou hij samen met een halfbroertje zijn achtergelaten in een huis waar een buurvrouw hem uit heeft gehaald en naar de kinderbescherming heeft gebracht.

Geen spijt dat hij niet eerder begon

Ook nu hij dit weet heeft hij er geen spijt van dat hij niet eerder met zijn zoektocht is begonnen. Dit is voor hem gewoon het juiste moment. 'Ik had het niet eerder gedurfd op deze manier, dan was het te emotioneel geweest.' Hij heeft er nu plezier in en is erg gemotiveerd.

Dekker heeft goede hoop dat hij al vloggend het hele verhaal boven tafel krijgt. Hij wordt daarbij bijgestaan door drie tolken in Brazilië en Nederland. En misschien komt dan eindelijk het moment dat hij voor het eerst van zijn leven afreist naar Brazilië.