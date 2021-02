Buurtkinderen maken iglo in Stad: 'Hij moet nog iets hoger worden'

De iglo is meer dan twee meter hoog en vijf meter breed en er passen tien kinderen in. Jamil: 'We zijn er al twee dagen mee bezig. We zijn gisteravond om zeven uur aan het werk gegaan en vanochtend verdergegaan. We hebben er in totaal al zo'n zes uur werk inzitten.'

'Work in progress'

Jamil trommelde z'n buurtgenootjes op door middel van een groepsapp. Maar hoe maak je dan zo'n iglo? Volgens één van de buurtkinderen is dat best simpel. 'Je maakt een heel grote bult van sneeuw en maakt er dan een gat in.'

Hoewel het duidelijk herkenbaar is als iglo en je er dus ook al in kan, is het bouwwerk de komende dagen nog 'work in progress'. 'Nee, er komt geen tweede verdieping op hoor,' zegt Jamil. 'Maar de iglo moet nog wel iets hoger en ook iets breder,' vult één van de z'n collega's aan. Is het niet een beetje gevaarlijk? ‘Nee, het is stevig,' aldus een van de kinderen.

Vijftig euro per nacht

De bewoner die plotseling een iglo voor z'n deur zag verrijzen, kan er wel om lachen. 'Voor vijftig euro kan je er overnachten. Ik heb het op Funda gezet, maar nog niet veel reacties gekregen.'