Schaatskoorts onder marathonrijders loopt op: 'Deze kans moeten we pakken'

Ook de Stichting Promotie Oldambt wil zich gaan voorbereiden op een mogelijke schaatsmarathon. De Stichting reageert daarmee op de open brief die de top-marathonschaatsers naar de KNSB stuurden. Ze vragen de schaatsbond daarin alles in het werk te stellen om, ondanks corona, toch een marathon op natuurijs mogelijk te maken.

Secretaris Aldert Zijlstra van de Stichting Promotie Oldambt hoopt dat de KNSB het kabinet kan en wil proberen te overtuigen: 'Er moet niet gekeken worden naar wat allemaal niet mag, er moet ook gekeken worden naar wat wél mag en wat wél kan.'

Pro-actief

'Ik kan me niet voorstellen', vervolgt Zijlstra, 'dat onder druk van onze schaatscoryfeeën en onder druk van de KNSB niets gaat gebeuren. Schaatsen is zo nostalgisch. Er gaat iets gebeuren, dat kan niet uitblijven. En dan zou het Oldambtmeer een prima locatie zijn voor een marathon op natuurijs.'

'We hebben de licentie die daarvoor nodig is en we zijn ons al negen jaar aan het voorbereiden op een evenement als dit. Maandagavond steken we als bestuur de koppen online bij elkaar. Je kan afwachten wat er gebeurt, maar het is beter om pro-actief te zijn.'

Een Oldambtrit in ouderwetse vorm is niet verantwoord Aldert Zijlstra -Secretaris Stichting Promotie Oldambt

Behoort een marathon met een beperkt aantal schaatsers héél misschien nog tot de mogelijkheden, een ouderwetse Oldambtrit is dat zeker niet, weet ook Zijlstra: 'Dat is niet verantwoord. Eigenlijk is het wat dat betreft een doemscenario waar we dit jaar mee te maken hebben.'

Dat niet-wedstrijdrijders de ijzers in een van de komende dagen onder kunnen binden, lijkt een zekerheid. Naar verwachting kan er vanaf woensdag al geschaatst worden op weilanden en slootjes en later ook op diepen, kanalen en meren. De provincie Groningen heeft met het oog op de komende ijsdagen een algeheel vaarverbod in vanaf dinsdag 15.30 uur afgekondigd.

Het kabinet heeft inmiddels gereageerd op de luide roep van de marathonschaatsers en organisatoren. Premier Mark Rutte zegt mee te willen denken over de mogelijkheden van wedstrijden op natuurijs. Het kabinet neemt de komende dagen een besluit over wat er zoal mogelijk is.

Geen Noorder Rondritten

Voor de IJsvereniging Noorder RondRitten is het een moeilijk jaar. Voorzitter Ludy Bultena: 'Het eerste besluit dat ik als nieuwe voorzitter nam, samen met de rest van het bestuur, is dat de Noorder Rondritten niet doorgaan. Het mag sowieso niet van de KNSB, en je moet het ook niet willen.'

'De Noorder Rondritten gaan door veel plaatsen en dan komen er natuurlijk veel mensen kijken. Bovendien zullen er dan ook veel andere mensen aan het schaatsen zijn. Nee, dat wordt een wilde boel. Misschien dat we nog een digitale variant proberen op te zetten, waarbij schaatsers hun activiteiten kunnen uploaden, maar dat zijn nog maar gedachtenspinsels,' aldus Bultena.

'KNSB moet meedenken'

Een van de marathonschaatsers die een open brief naar de KNSB stuurde is Albert Bakker, voorzitter van de KNSB Groningen en een ervaren marathonschaatser. Hij won de Noorder Rondritten van 1985 en 1986 en zat bij de Elfstedentochten van '85 en '86 bij de eerste tien.

Schaatsen op natuurijs komt zo weinig voor Albert Bakker - Voorzitter KNSB Groningen

'We moeten kijken wat wél kan', zegt Bakker bij Noord Vandaag. 'Schaatsen op natuurijs komt zo weinig voor. Deze kans moeten we pakken.'

De KNSB moet meedenken met de schaatsers, vindt Bakker. 'Wat is er wel mogelijk? In plaats van te denken dat niks kan.' Bakker denkt dan aan sneltesten voor schaatsers en misschien aan het creëren van een bubbel.

Een tourrit schaatsen wordt lastig, beseft ook Bakker. 'Eigenlijk kan dat niet. Je ziet met allerlei onhandige dingen zoals stempelposten, start en finish. Maar je kan als schaatser wel je eigen tocht schaatsen.'



Kabinet: mogelijke bubbel

Premier Rutte is maandagavond teruggekomen op zijn uitspraak van vrijdag dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Rutte verklaarde dat er inmiddels overleg is tussen de ministers Grapperhaus en Van Ark, de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio's of het toch mogelijk is voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meer wedstrijden te organiseren.

Schaatsers moeten dan wat opgeven wat hun vrijheid betreft, maar ik denk dat ze dat er voor over hebben Premier Mark Rutte

Marathonschaatsen is eerder niet aangemerkt als topsport, waardoor er zolang de coronamaatregelen gelden geen wedstrijden kunnen worden gehouden. 'We kunnen wellicht leren van het Thialf-regime', zei Rutte, doelend op de langebaanwedstrijden van afgelopen weken die in een zogenoemde bubbel werden gehouden. 'Schaatsers en begeleiders, ik schat zo'n tweehonderd man samen, zullen dan wat moeten opgeven wat hun vrijheid betreft, maar ik denk dat ze dat er wel voor overhebben', aldus Rutte.

Kans op Elfstedentocht klein

'Grote tochten en wedstrijden organiseren gaat niet', begon Rutte, om vervolgens de hoop bij de marathonschaatsers te voeden. 'We moeten kijken of de manier waarop bij Thialf met een klein aantal topschaatsers is omgegaan ook toe te passen is bij de marathonschaatsers, wanneer zij op natuurijs uit de voeten kunnen. De betrokken partijen gaan kijken wat er kan en ik hoop u daarover de komende dagen te kunnen bijpraten.'

Praten over een Elfstedentocht vond Rutte nog te vroeg. 'Los nog van de weersvoorspellingen, want er zou nog heel veel weken vorst nodig zijn. En er is natuurlijk de vereniging De Friesche Elf Steden, die een wedstrijd voor alleen wedstrijdrijders niet vindt zoals het hoort. En wat natuurlijk niet kan is publiek bij wedstrijden.'



