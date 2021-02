Treinreizigers richting Groningen gestrand op de Veluwe

Janna Beijers is een van de getroffen passagiers: 'We hebben ruim drie uur in de kou staan wachten op een andere trein die ons terugbrengt naar Utrecht. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken'.

Groningen, haar reisdoel, gaat ze vandaag dus niet halen. 'Iedereen heeft er wel begrip voor, het is het winterweer. Maar op station van 't Harde is verder niks. De kou was het grootste probleem. Als we hadden mogen wachten in de trein, waarmee we uit Utrecht kwamen, dan was er niet zoveel aan de hand geweest.'

NS-woordvoerder Erik Kroeze betreurt de gang van zaken, maar kijkt er niet van op: 'Ik verkondig het de hele dag al tegen alle media: reis alleen met de trein als je een gegronde reden hebt. En als je dan de trein neemt, dan neem je het risico dat je vandaag niet aankomt op je bestemming'.